Делегация Рийгикогу примет участие в заседании НАТО в Грузии

Делегация Рийгикогу примет участие в весеннем заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Грузии в Тбилиси, которое продлится до понедельника. Участники заседания будут обсуждать вопросы, связанные с мировой безопасностью, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Руководитель эстонской делегации Парламентской ассамблеи НАТО Марко Михкельсон сказал, что проведение весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Грузии имеет огромное значение.

”Как известно, Грузия не является членом НАТО. Но она — сильный партнер, который ответственно подходит к своим обязанностям, — сказал Михкельсон. — Поэтому вполне справедливо, что ассамблея НАТО собирается именно в Тбилиси, чтобы поддержать Грузию”.

По словам члена делегации Ханнеса Хансо, Грузия хочет стать членом НАТО и продолжает проведение необходимых реформ. Он отметил, что Эстония поддерживает стремления Грузии.

По словам Хансо, на всех встречах альянса также обсуждается тема расходов государств-членов НАТО на оборону. Он отметил, что лишь пять государств-членов НАТО — США, Греция, Великобритания, Эстония и Польша — вкладывают в расходы на оборону 2% от ВВП. Он добавил, что хотя другие страны пока и не выполняют этого требования, над достижением этой цели ведется усердная работа.

”В то же время в Эстонии обсуждается вопрос, является ли уровень 2% достаточным в нынешней изменившейся ситуации. Возможно, его необходимо повысить”, — сказал Хансо и отметил, что сейчас Эстония вкладывает в государственную оборону 2,18% от ВВП.

Грузия является государством-партнером НАТО, но уже сейчас выполняет требование НАТО, так как ее расходы на оборону составляют 2,2% от ВВП. На заседании в Тбилиси комитеты Парламентской ассамблеи НАТО также обсудят вопросы, связанные с Грузией. Комитет по экономике и безопасности даст оценку экономическим реформам Грузии.

Комитет по политике обсудит приоритеты внешней политики Грузии и ее политики в области безопасности. Комитет по гражданскому измерению безопасности рассмотрит опыт Грузии на оккупированных территориях и обсудит развитие демократии и правового государства, а также обеспечение стабильности в регионе Черного моря.

В Тбилиси также будет обсуждаться использование баллистических ракет на поле боя, сотрудничество НАТО и ЕС, а также возможности по укреплению оборонной промышленности государств-членов НАТО. Стороны также обсудят будущее научной и исследовательской деятельности в области обороны, роль партнерства НАТО в изменившейся ситуации в области безопасности, решение проблем на юге, трансатлантические отношения, революцию социальных сетей и вооружение, а также влияние изменения климата на доступ людей к пище и воде.

Участники также обсудят интернет вещей, который становится все более важным при планировании кибербезопасности. Отдельные доклады посвящены России, модернизации российских вооруженных сил в регионе Черного моря, гуманитарным аспектам войны в Сирии и Ираке, а также социальным сетям.

На пленарном заседании в понедельник выступят президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

В эстонскую делегацию помимо Марко Михкельсона и Ханнеса Хансо также входят Оудекки Лооне и Антс Лаанеотс.