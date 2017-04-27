Делегация Рийгикогу обсудит с европейскими коллегами внешнюю политику и политику безопасности

Сегодня и завтра делегация Рийгикогу на Мальте примет участие в Европейской межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики и политики безопасности и общей политики безопасности и обороны. В конференции также примет участие Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини.

Под руководством председателя Совета Европейского союза Мальты стороны обсудят политику соседства ЕС, ситуацию в регионе Средиземного моря и ситуацию на Ближнем Востоке. В рабочих группах будут обсуждаться борьба с пропагандой и дезинформацией, решение миграционного кризиса и отношения между ЕС и НАТО.

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что на фоне последних событий в мире в центр внимания переместился вопрос об эффективности гибридной войны, когда помимо традиционных средств ведения войны используются информационные и кибероружия.

По словам Михкельсона, определенные силы ежедневно пытаются дестабилизировать политическую ситуацию при помощи противоречивых позиций и односторонней интерпретации истории. Поэтому, по его словам, особенно важно, чтобы ЕС продолжал уважать основные права и свободы, в том числе свободу слова и независимость СМИ.

Председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо выразил опасение в связи с тем, что в период с 2005 по 2015 г. расходы на оборону стран Европы понизились на 11%. По его словам, страны преступили к исправлению этой ошибки, но многие страны еще не подняли расходы на оборону до необходимого уровня.

Хансо считает, что большую важность имеет сотрудничество между ЕС и НАТО в области обороны, о котором стороны договорились еще в Варшаве. Ответственность за безопасность Европы несут как Европейский союз, та и его граждане.

В состав делегации Эстонии также входят члены комиссии по государственной обороне Оудекки Лооне и Марианне Микко, заместитель председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус и член комиссии Хенн Пыллуаас.

Следующая конференция по вопросам общей внешней политики и политики безопасности и общей политики безопасности и обороны пройдет с 7 по 9 сентября в Таллинне во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза. За организацию конференции отвечают комиссия Рийгикогу по государственной обороне и комиссия по иностранным делам.