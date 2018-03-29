29.03.2018, 17:35

Делегация Пекина посетила Таллинн


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Делегация Пекина посетила Таллинн
Фото: Раэпресс

Сегодня в Таллинне с визитом находится делегация столицы КНР Пекина, возглавляемая первым вице-мэром города Чжан Гуном.

В Ратуше делегацию принял мэр Таллинна Таави Аас. Глава китайской делегации сделал запись в книге почетных посетителей Ратуши. Аас и Чжан Гун обменялись приветствиями, сообщает Раэпресс.

Там же был подписан договор о сотрудничестве Таллинского технопарка "Технополь" и Пекинского научного парка "Хайдиани".

Делегация посетит также "Технополь" и "Мектори" Таллинского технического университета.

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