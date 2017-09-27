Делегация педагогов из Ласнамяэ едет обмениваться опытом в Санкт-Петербург

В период с 28 по 30 сентября делегация педагогов детских садов и школ Ласнамяэ совместно с представителями управы Ласнамяэ посетит с официальным визитом культурную столицу России – Санкт Петербург.

Как сообщает управа района, основная цель визита — обмен опытом в сфере образования и посещение семинара по теме использования инфотехнологий в образовании.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, которая возглавит делегацию от Ласнамяэ, управа поддерживает традиции народной дипломатии и активно развивает их в сфере образования, делового и коммунального сотрудничеств. ”19-20 сентября в эстонской столице состоялись ”Петербургские встречи в Таллинне”. Теперь делегация из Ласнамяэ направляется с ответным визитом в Московский района Санкт-Петербурга, с которым у нас подписан договор о сотрудничестве. Администрация района подготовила встречи с петербургскими педагогами, которые готовы поделиться интересными наработками в учебном процессе”, — отметила Юферева.

В ходе визита делегация из Ласнамяэ посетит семинар для педагогов по теме использования инфотехнологий в образовании, также состоится встреча с администрацией школ и детских садов Московского района Санкт-Петербурга.