11.06.2018, 07:10

Делегация НАТО ознакомится в Эстонии с потенциалом сдерживания в восточном крыле альянса

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rus.delfi.ee
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USA õhudessantkompanii saabumine Ämari lennubaasi
USA õhudessantkompanii saabumine Ämari lennubaasiFoto: Ilmar Saabas

Комитет по обороне Парламентской ассамблеи НАТО проведет выездное заседание в Эстонии. Темой сегодняшнего круглого стола станет ситуация в сфере безопасности в регионе Балтийского моря. Завтра члены комитета посетят военно-воздушную базу в Эмари, где ознакомятся с потенциалом сдерживания и оборонным потенциалом НАТО в восточном крыле альянса. Члены комитета также будут присутствовать на эстонской части масштабных международных учений ”Удар Сабли” (Saber Strike).

Заседание круглого стола пройдет в конференц-зале Рийгикогу. Со вступительной речью выступит руководитель делегации Эстонии в ПА НАТО и заместитель председателя подкомитета ПА НАТО по трансатлантическому сотрудничеству в области обороны и безопасности Марко Михкельсон, сообщает Рийгикогу в пресс-релизе.

По его словам, выездные заседания составляют важную часть деятельности ПА НАТО, так как позволяют членам ассамблеи получить представление о том, что происходит в конкретной стране или регионе. ”Эстонии важно, чтобы здесь были созданы все условия для прибытия и размещения союзников. Это необходимо продемонстрировать и членам парламентов наших союзников”, — сказал Михкельсон. Он добавил, что в ходе визита планируется обсудить и независимую оборонную способность Эстонии, которая особенно важна на начальных этапах возможного конфликта.

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Общий обзор ситуации в сфере безопасности в регионе Балтийского моря представят министр иностранных дел Свен Миксер и директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк. С докладами о трансатлантических отношениях в преддверии саммита НАТО в Брюсселе выступит вице-канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк и научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности, бывший посол Эстонии в США Ээрик Мармей.

Министр обороны Юри Луйк и председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне, член делегации Эстонии в ПА НАТО Ханнес Хансо выступят на тему присутствия НАТО в Балтийских государствах и целей Эстонии в сфере государственной обороны.

Комитет по обороне ПА НАТО посетит Генеральный штаб Оборонительных войск и встретится с представителями боевой группы НАТО. На завтра запланирован выезд на военно-воздушную базу Эмари, где члены комитета ознакомятся с координируемой НАТО миссией по охране воздушного пространства стран Балтии. Также запланирована встреча комитета с представителями авиационного отряда Военно-воздушных сил Франции.

Кроме того, в Эмари члены комитета по обороне будут наблюдать за эстонской частью международных учений ”Удар сабли”. ”Удар сабли” — это ежегодные масштабные учения, которые сухопутные войска США в Европе проводят в Польше и в Балтийских странах. В этом году в учениях в общей сложности примут участие 18 000 военнослужащих. Учения продлятся до 15 июня. В Эстонии в учениях задействовано более 2000 эстонских и зарубежных военнослужащих.

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