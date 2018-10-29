Делегация комиссии по государственной обороне посетит Украину и Грузию

Член комиссии Йоханнес Керт отметил, что между Грузией и Эстонией заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в рамках которого проходит как обучение, так и военное сотрудничество. ”Мы помогаем им в военной подготовке и обмениваемся опытом по организации призывной службы, — сказал Керт. — Кайтселийт Эстонии помогает в создании национальной гвардии Грузии. Сотрудничество продолжается”. В качестве примера он привел беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и системы симуляции.

По мнению члена комиссии Антса Лаанеотса, важно, чтобы НАТО учло выводы украинского конфликта и войны в Грузии при обеспечении безопасности во всем регионе и не позволило восточному соседу себя одурманить. Цель этого визита, по его словам, — собрать информацию и от имени Эстонии выразить поддержку территориальной целостности Украины и Грузии.

Сегодня в Киеве делегация встретится с послом Эстонии на Украине, членами парламента и представителями Министерства обороны Украины. Вопросы обороны обсудят и на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны при администрации президента Украины Александром Турчиновым.

Во вторник комиссия посетит Грузию, где в воскресенье прошли выборы президента. В планах — встреча с председателем парламента Ираклием Кобахидзе. В Тбилиси делегация также встретится с председателем Совета безопасности при президенте Грузии Давидом Раквиашвили и членами совета. Запланированы встречи с представителями парламента Грузии, а также посещение военного научно-технического центра.