Делегация комиссии по государственной обороне посетит Украину и Грузию

Сегодня председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо и члены комиссии Йоханнес Керт, Антс Лаанеотс и Мадис Миллинг находятся с визитом на Украине. Завтра они планируют посетить Грузию. Во время поездки они встретятся с коллегами из парламентов двух государств и обсудят вопросы безопасности и обороны, связанные с восточным партнерством.
По словам председателя комиссии Ханнеса Хансо, важно поддерживать как Украину, так и Грузию. ”Эстония на протяжении длительного времени сотрудничает с обоими государствами восточного партнерства в вопросах обороны. Это происходит как в двустороннем порядке, так и на уровне НАТО, — сказал Хансо. — Мы обучали служащих вооруженных сил обоих государств, делились опытом в вопросах кибер-безопасности. Мы хотели бы, чтобы это сотрудничество стало еще более тесным и целенаправленным”.
Во время встречи с представителями Украины делегация хотела бы получить обзор ситуации в регионе украинско-российского конфликта и выполнения Минских соглашений. ”Совместно с союзниками мы готовы помочь в разрешении конфликта на Украине, поддержать возможные миротворческие миссии, разоружение региона и восстановление верховенства права, — сказал Хансо. — Украине и Грузии важна политическая поддержка, которую Эстония оказывает восстановлению их территориальной целостности, а также процессам евро-атлантической интеграции. Конечная цель этих процессов — членство Украины и Грузии в НАТО”.
Член комиссии Йоханнес Керт отметил, что между Грузией и Эстонией заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в рамках которого проходит как обучение, так и военное сотрудничество. ”Мы помогаем им в военной подготовке и обмениваемся опытом по организации призывной службы, — сказал Керт. — Кайтселийт Эстонии помогает в создании национальной гвардии Грузии. Сотрудничество продолжается”. В качестве примера он привел беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и системы симуляции.
По мнению члена комиссии Антса Лаанеотса, важно, чтобы НАТО учло выводы украинского конфликта и войны в Грузии при обеспечении безопасности во всем регионе и не позволило восточному соседу себя одурманить. Цель этого визита, по его словам, — собрать информацию и от имени Эстонии выразить поддержку территориальной целостности Украины и Грузии.
Сегодня в Киеве делегация встретится с послом Эстонии на Украине, членами парламента и представителями Министерства обороны Украины. Вопросы обороны обсудят и на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны при администрации президента Украины Александром Турчиновым.
Во вторник комиссия посетит Грузию, где в воскресенье прошли выборы президента. В планах — встреча с председателем парламента Ираклием Кобахидзе. В Тбилиси делегация также встретится с председателем Совета безопасности при президенте Грузии Давидом Раквиашвили и членами совета. Запланированы встречи с представителями парламента Грузии, а также посещение военного научно-технического центра.