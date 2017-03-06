Делегация из Минска посетила мэрию Таллинна и управу Ласнамяэ

В рамках заключенного в августе прошлого года договора о сотрудничестве между Ласнамяэ и Партизанским районом города Минска с 6 по 10 марта делегация из Белоруссии будет находится с официальным визитом в Таллинне.

Сегодня, 6 марта гости посетили управу Ласнамяэ и мэрию города Таллинна.

Минчане приехали налаживать культурные и бизнес-связи со столицей Эстонии.

В состав белорусской делегации входит 24 представителя администрации и бизнеса города Минск, в том числе заместитель главы Партизанского района Денис Капитан и вице мэр города Минска Андрей Доморацкий.

Сегодня, 6 марта гости с дружественным визитом посетили управу Ласнамяэ, где старейшина Мария Юферева рассказала о планах района на текущий год. После визита в Ласнамяэ минчане отправились в мэрию Таллинна, где гостей принимал вице-мэр Арво Сарапуу.

Визит минской делегации продлится до 10 марта, гости планируют посетить транспортный департамент города Таллинн, предприятия города и наладить бизнес связи с представителями столицы.