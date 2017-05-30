30.05.2017, 07:45

Делегация Европарламента ознакомится в Таллинне с программой председательства Эстонии в ЕС

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rus.delfi.ee
EST
Euroopa Parlamendi hoone. Brüssel
Euroopa Parlamendi hoone. BrüsselFoto: Vallo Kruuser

Во вторник в Эстонию прибудет президент Европарламента Антонио Таяни с представителями политических фракций, представленных в европейском законодательном органе, пишет rus.err.ee.


В ходе визита политики намерены познакомиться с программой приоритетов на время председательства Эстонии в Совете Европейского союза и подготовки к нему, сообщили во вторник утренние теленовости ETV+.

Кроме этого, высокопоставленные гости проведут дискуссию с молодежью в Таллиннском университете на темы будущего ЕС.

Напомним, что Эстония будет возглавлять Совет Евросоюза с 1 июля по 31 декабря текущего года.

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