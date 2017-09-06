06.09.2017, 21:51

Делегация Братиславы ознакомилась с опытом бесплатного проезда в Таллинне

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rus.delfi.ee
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Делегация Братиславы ознакомилась с опытом бесплатного проезда в Таллинне
Фото: Раэпресс

Сегодня Таллинн посетила делегация Братиславского региона Словакии, которая заинтересовалась нашим опытом организации бесплатного проезда в общественном транспорте, поскольку в регионе планируется также перейти на этот метод, сообщает Раэпресс.

Делегация ознакомилась с новинками Таллинна в части развития системы общественного транспорта, в частности, с только что открывшейся трамвайной линией в аэропорт.

"Опыт Таллинна показывает, что можно одновременно предоставлять горожанам возможность бесплатного проезда и обновлять парк подвижного состава и инфраструктуру, — подчеркнул президент Братиславского автономного региона Павол Фрешо. — Поэтому пример Таллинна для нашего региона является стимулирующим". Он отметил, что делегация приехала в основном для изучения концепции и извлечения уроков на предмет внедрения бесплатного проезда в Братиславском регионе.

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