Делегация Братиславы ознакомилась с опытом бесплатного проезда в Таллинне

Сегодня Таллинн посетила делегация Братиславского региона Словакии, которая заинтересовалась нашим опытом организации бесплатного проезда в общественном транспорте, поскольку в регионе планируется также перейти на этот метод, сообщает Раэпресс.

Делегация ознакомилась с новинками Таллинна в части развития системы общественного транспорта, в частности, с только что открывшейся трамвайной линией в аэропорт.

"Опыт Таллинна показывает, что можно одновременно предоставлять горожанам возможность бесплатного проезда и обновлять парк подвижного состава и инфраструктуру, — подчеркнул президент Братиславского автономного региона Павол Фрешо. — Поэтому пример Таллинна для нашего региона является стимулирующим". Он отметил, что делегация приехала в основном для изучения концепции и извлечения уроков на предмет внедрения бесплатного проезда в Братиславском регионе.