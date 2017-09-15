"Делать мне больше нечего!" Возможно ли сотрудничество между центристами и реформистами?

Вчера в передаче "Kolmeraudne" на TV3 в политических дебатах сошлись реформист Кристен Михал и центристка Яна Тоом, которая помимо прочего сказала, что летом Урмас Паэт неоднократно звонил ей и предлагал сотрудничество.

Михал же в категоричной форме заявил, что Партия реформ в Таллинне никогда не будет сотрудничать с Центристской партией, и отметил, что они готовы к коалиции с EKRE.

Сегодня Паэт сказал Delfi, что слова Тоом — блеф. ”Как будто мне летом больше нечего делать, как постоянно звонить Тоом. Жизнь не вертится только вокруг нее и Центристской партии”, — сказал он.

