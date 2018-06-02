Декларация экономических интересов: Сависаар получал зарплату мэра до конца мая этого года?

Согласно представленной Эдгаром Сависааром декларации экономических интересов, Сависаар занимал должность мэра Таллинна с 2014 года по 31 мая 2018 года, хотя его давно сменил на посту Таави Аас.

В той же декларации указано, что в 2017 году он стал членом Таллиннского городского собрания, что отвечает действительности. Также у Сависаара в прошлом году был достаточно высокий доход - почти 83 000 евро.

Остается надеяться, что это просто техническая ошибка, и Сависаар не являлся фактически мэром столицы до конца этого мая. Получить комментарий городской канцелярии не удалось.

Сависаар также задекларировал свои долги. Среди прочих, ему давали деньги в долг Раймонд Кальюлайд (35 тысяч евро) и Александр Кофкин (24 тысячи евро).