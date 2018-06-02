02.06.2018, 21:14

Декларация экономических интересов: Сависаар получал зарплату мэра до конца мая этого года?

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rus.delfi.ee
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Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverents
Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverentsFoto: Andres Putting

Согласно представленной Эдгаром Сависааром декларации экономических интересов, Сависаар занимал должность мэра Таллинна с 2014 года по 31 мая 2018 года, хотя его давно сменил на посту Таави Аас.

В той же декларации указано, что в 2017 году он стал членом Таллиннского городского собрания, что отвечает действительности. Также у Сависаара в прошлом году был достаточно высокий доход - почти 83 000 евро.

Остается надеяться, что это просто техническая ошибка, и Сависаар не являлся фактически мэром столицы до конца этого мая. Получить комментарий городской канцелярии не удалось.

Сависаар также задекларировал свои долги. Среди прочих, ему давали деньги в долг Раймонд Кальюлайд (35 тысяч евро) и Александр Кофкин (24 тысячи евро).

Foto: EMTA
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