Декабрь в Таллинне начинается с изменения расписания автобусов

С 1 декабря в Таллинне меняется расписание движения автобусов на линиях 2, 4, 8, 10, 17, 18, 21A, 22, 27, 33, 36, 42, 43, 46, 47, 55, 65 и 72, сообщает Раэпресс.

В связи с изменениями в организации движения в районе строящейся развязки в Хааберсти автобусы линий 4, 21A, 22, 42, 43, 46 и 47 в направлении от центра города будут выезжать на улицу Ыйсмяэ по улице Эхитаяте, поэтому на этих линиях появится дополнительная остановка Пяэвалилле.

На линиях 18 и 27 в направлении от центра города появится остановка Силлаотса.

На линиях 8 и 55 вносятся коррективы в расписание движения по рабочим дням.

На линиях 2 и 65 меняется маршрут в районе Таллиннского аэропорта, что ведет к изменению расписаний. Для автобусов линии 2 остановка Леннуяама в направлении к центру города будет на Тартуском шоссе, а в направлении Мыйгу — около конечной остановки трамвая 4-й линии. Автобусы линии 65 будут разворачиваться на остановке Леннуяама возле конечной остановки трамвая 4-й линии. В рабочие дни для сокращения интервалов на линию 65 будет выпускаться дополнительный автобус нормальных размеров.

Расписание транспорта можно посмотреть на https://transport.tallinn.ee/.