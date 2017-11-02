Действие сертификатов ИД-карт будет остановлено вечером 3 ноября

На сегодняшнем заседании кабинета министров было принято решение остановить действие сертификатов эстонских ID-карт вечером в пятницу 3 ноября, сообщает коммуникационное бюро правительства.
В связи с этим сегодня в 20:00 в доме Стенбока состоится экстренная пресс-конференция, в которой примут участие премьер-министр Юри Ратас, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер и генеральный директор Департамента государственной инфосистемы Таймар Петеркоп.
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