02.11.2017, 19:32

Действие сертификатов ИД-карт будет остановлено вечером 3 ноября

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rus.delfi.ee
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Pinna tänava büroos
Pinna tänava büroosFoto: Andres Putting

На сегодняшнем заседании кабинета министров было принято решение остановить действие сертификатов эстонских ID-карт вечером в пятницу 3 ноября, сообщает коммуникационное бюро правительства.

В связи с этим сегодня в 20:00 в доме Стенбока состоится экстренная пресс-конференция, в которой примут участие премьер-министр Юри Ратас, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер и генеральный директор Департамента государственной инфосистемы Таймар Петеркоп.

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