Дегтяренко рассказал, как "Союз Сависаара" обещает изменить Маарду до неузнаваемости

”Избирательный союз Эдгара Сависаара” в Маарду был зарегистрирован раньше "основного" - 24 августа. Лидером списка стал депутат горсобрания Маарду, член Центристской партии Николай Дегтяренко. Он заявил, что власть в Маарду нужно менять, и даже объяснил, почему.

"Многие нынешние депутаты, десятилетиями заседающие в Городском собрании, решают только свои финансовые вопросы и борются за собственные бизнес-интересы. Да и мэр Архипов озабочен только личным благополучием самого себя и членов своей семьи, трудоустроенных в муниципальных предприятиях и учреждениях Маарду на хлебных должностях. Поэтому в ближайшем окружении мэра Архипова и он сам не терпят и даже запрещают любую критику. В ходе избирательной кампании я буду обсуждать то, о чем все молчат, но о чем давно пора сказать вслух", — обещает Дегтяренко.

Он сказал, что собирается провести "публичный аудит с участием жителей Маарду и контролировать расходование средств городского бюджета".

Он перечислил болезненные, на его взгляд, городские вопросы: "Будем ли мы и дальше спонсировать бизнес местных депутатов из средств городского бюджета? Сможет ли, наконец, работающий человек спокойно жить в Маарду и пользоваться бесплатным общественным транспортом? Или мы по-прежнему будем вбухивать миллионы евро на поддержку коммерческих линий частной автобусной компании Temptrans?".

"Однако мы будем не только критиковать, но и предлагать, — заверил Дегтяренко. — Команда Сависаара в Маарду предлагает качественную программу развития города ”Десять ключей к будущему Маарду”. Это: бесплатный общественный транспорт, создание городской агломерации ”Таллинн-Маарду” с сохранением административной самостоятельности Маарду и с переходом на высокие социальные стандарты, действующие в Таллинне, строительство бизнес-инкубатора; создание Фонда дополнительной помощи безработным и пенсионерам, введение социальных тарифов на коммунальные услуги; создание Фонда реновации городской среды размером до 150 тысяч евро в год; строительство Европейской гимназии и Дома спорта, организация амбулаторной медицинской помощи и диспансеризация населения, снижение родительской оплаты за посещение детского сада в 2 раза".