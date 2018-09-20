20.09.2018, 15:40

Дебаты о будущем цифрового общества состоятся на Tallinn Digital Summit 2018

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rus.delfi.ee
EST
Дебаты о будущем цифрового общества состоятся на Tallinn Digital Summit 2018
Foto: Aron Urb

15 — 16 октября в Таллинне пройдет Tallinn Digital Summit 2018, который соберет лидеров государств и министров из стран, настроенных на инновационный путь развития, предпринимателей и инноваторов, а также руководителей глобальных технологических предприятий.

В этом году участники саммита сосредоточатся на обсуждении тем, связанных с искусственным интеллектом, глобальной торговлей данными и возможностями их использования, а также вызовах в области управления государством, предпринимательства и в обществе в целом.

Во время саммита выступят руководитель исследований Google в области искусственного интеллекта Грег Коррадо и стратегический директор научно-производственного объединения OpenAI Джек Кларк. Научными партнерами встречи являются отделение бизнес- и экономических исследований McKinsey Global Institute (MGI), фонд Centre for Public Impact (CPI), созданный Boston Consulting Group, и аналитические центры Lisbon Council и European Centre for International Political Economy (ECIPE).

По словам премьер-министра Юри Ратаса, саммит поможет укрепить международную роль Эстонии как пионера и сторонника развития цифрового общества.

”Мы не можем просто наблюдать за развитием и инновациями и оставить на волю случая наше будущее в вопросах, касающихся искусственного интеллекта, когда у нас есть возможность и на нас лежит ответственность принять правильные решения уже сейчас. Необходимо создать как юридические, так и этические рамки, а также технологические стандарты, которые бы способствовали развитию и инновациям, но в тоже время обеспечивали бы безопасность и защиту личных данных”, — пояснил премьер-министр Ратас.

Он добавил, что таллиннский саммит создаст отличную возможность для того, чтобы поделиться опытом Эстонии в качестве э-государства и отстаивать на мировом уровне значимость таких важных для информационного общества тем, как искусственный интеллект, свобода в Интернете и защита частной жизни и личных данных на глобальном уровне.

ТОП

В этом году ожидается участие в саммите США, Ирландии, Израиля, Исландии, Японии, Канады, Литвы, Люксембурга, Южной Кореи, Латвии, Норвегии, Франции, Швеции, Германии, Сингапура, Финляндии, Дании, Уругвая, Новой Зеландии, Великобритании и Европейской комиссии.

На саммите главы правительств, министры, предприниматели и инноваторы смогут обсудить возможности технологий, основанных на искусственном интеллекте, а также цифровое государственное управление, безопасность и защищенность этого процесса. Также будет обсуждаться влияние искусственного интеллекта на рынок труда.

В качестве отдельного события пройдет встреча руководителей делегаций на тему искусственного интеллекта, экономики данных и торговли, модератором которой будет руководитель экспертной группы политических исследований European Centre of International Political Economy Хосук Ли-Макияма.

Таллиннский цифровой саммит является продолжением Цифрового саммита, который состоялся в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Впервые Tallinn Digital Summit состоялся в сентябре 2017 года и собрал глав государств и правительств ЕС. Встреча продемонстрировала живой интерес и потребность в обсуждении тем цифровизации на международном уровне.

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