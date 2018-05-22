22.05.2018, 07:00

”Даже один евро очень поможет!” Директор фонда борьбы с раком — о лавине заявок и ”чудесах” наяву

ВИДЕО DELFI
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Видео: Мадис Вельтман
Видео: Мадис Вельтман
EST

Недавно Фонд помощи больным раком ”Подаренная жизнь” подарил ее двум маленьким детям. Самому старшему пациенту — 89 лет.
7 человек полностью вылечились.
Цена жизни — около 5 000 евро в месяц. Часто лечение длится годами.
Сейчас в фонде — лавина заявок, а денег катастрофически не хватает.

Эти факты вряд ли кого-то оставят равнодушными. И все это — исключительно силами добровольцев и сочувствующих щедрых людей. Недавно всего за пару дней фонд получил 10 ходатайств. За одну неделю их поступило 15. С начала текущего года подано уже почти 100 просьб о помощи. И это — очень много.

Ввиду такого небывалого аврала мы пригласили в студию исполнительного директора Фонда помощи больным раком ”Подаренная жизнь” Катрин Кууземяэ и расспросили ее о причинах сложившейся ситуации и о возможных способах ее решения.

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Может коснуться каждого

”Мы сталкиваемся с подобной ситуацией много раз в году. — поведала Кууземяэ. — Я думаю, что просто и фонд, и люди, и доктора больше знают о возможности помочь своим близким и пациентам”.

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В эстонских медиа, по ее словам, очень много информации. С течением времени они стараются информировать и неэстонскую аудиторию. За помощью обращаются не только эстонцы, русскоговорящие — точно так же: из Нарвы, из Кохтла-Ярве, из Ласнамяэ, из Маарду.

В сложившейся ситуации руководители фонда начинают в спешном порядке придумывать, где же найти эти деньги — они получают все средства исключительно из пожертвований. ”Поэтому для нас очень важно, чтобы жертвователи были в курсе наших дел и нашей ситуации”.

”Какие люди к вам обращаются? Я, например, слышала, что рак молодеет…” — поинтересовалась я.

ТОП

”Не могу сказать, что молодеет. — опровергла Кууземяэ. — К нам обращаются и 30-летние, и 40, и 50. Сейчас у нас есть пациент, которому 89 лет. В прошлом и в этом году мы помогли двум маленьким детям. И, таким образом, мы можем сказать, что эта болезнь может коснуться каждого, вне зависимости от возраста”.

Больничная касса помогает, но…

Отвечая на вопрос, почему от этих пациентов отказывается Больничная касса, Кууземяэ признала: дело — в деньгах. ”Она не может отнестись к каждому персонально, как это делаем мы. У них такая система, что они смотрят глобально: у них есть таблица в ”Excel”, и там они рассчитывают свои финансы. — объяснила принципы работы системы здравоохранения наша собеседница. — И те пациенты, которые обращаются к нам, уже получили всю возможную помощь от Больничной кассы. То есть мы не можем сказать, что они вообще не помогают. В какой-то момент человек просто оказывается в такой ситуации, что врач ему говорит: есть еще возможность, но касса это лечение не оплачивает, и вам придется самим собрать эти деньги”.

Излечимы 70% раковых заболеваний

Лечение — очень дорогое. Медикаменты стоят в среднем 5 000 евро в месяц. ”Если ты должен бороться с этой проблемой год-два-три… то эти суммы — грандиозные. То есть 60 000 евро в год на одного человека”, — озвучила цифры Кууземяэ.

Мы все понимаем, что фонд не может гарантировать здоровья и продолжения жизни, но он может дать надежду, веру, поддержку. Можем ли мы сказать, что такой-то процент людей выжил исключительно благодаря фонду?

”К настоящему моменту у нас в фонде — семь пациентов, кто сейчас является здоровым, победив последнюю стадию рака”, — констатировала факт директор.

Многие люди считают, что рак — это все. То есть совсем все. Приговор. 100% смерть.

”Нет. Конечно нет. Наша система и онкологическое лечение — на мировом уровне. Излечиваются 70% от всех раковых заболеваний”, — поделилась она.

Проблема Эстонии, по словам Катрин Кууземяэ, заключается в том, что люди обращаются слишком поздно к врачам, и рак выявляется чересчур поздно, когда лечить его уже невозможно. Это зависит от стадии. ”И к нам обращаются люди уже на последней стадии”.

”У нас есть хорошая новость: наш сайт теперь — и на русском языке! Там — вся информация, все банковские координаты. Можно стать и постоянным жертвователем. Также мы ждем всех, кто хочет помочь нам в качестве волонтера. Лето приближается, и грядет очень много разных мероприятий, которые мы собираемся посетить. Девятого июня пройдет Утиное ралли, каждый может прийти и купить игрушечную уточку в помощь больным детям”, — призвала Кууземяэ. Больше информации — здесь.

В качестве пожертвования можно перечислить на счет любую сумму: один евро, пять, десять… Основные пожертвования — как раз такие суммы. ”У нас — 30 000 жертвователей. И из таких маленьких сумм получаются большие. Также что ваши пять евро очень помогут!” — резюмировала наша собеседница.

Желаете помочь?

Регулярное пожертвование можно оформить всего за несколько секунд на этой страничке сайта.

Банковские счета:

Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu SA Hille

Swedbank: EE212200221059073061
SEB: EE211010220228917224
LHV: EE137700771001442514
Danske: EE133300332166860001
Luminor: EE591700017003638161

www.kingitudelu.ee/ru

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