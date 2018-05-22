”Даже один евро очень поможет!” Директор фонда борьбы с раком — о лавине заявок и ”чудесах” наяву

В эстонских медиа, по ее словам, очень много информации. С течением времени они стараются информировать и неэстонскую аудиторию. За помощью обращаются не только эстонцы, русскоговорящие — точно так же: из Нарвы, из Кохтла-Ярве, из Ласнамяэ, из Маарду.

В сложившейся ситуации руководители фонда начинают в спешном порядке придумывать, где же найти эти деньги — они получают все средства исключительно из пожертвований. ”Поэтому для нас очень важно, чтобы жертвователи были в курсе наших дел и нашей ситуации”.

”Какие люди к вам обращаются? Я, например, слышала, что рак молодеет…” — поинтересовалась я.

”Не могу сказать, что молодеет. — опровергла Кууземяэ. — К нам обращаются и 30-летние, и 40, и 50. Сейчас у нас есть пациент, которому 89 лет. В прошлом и в этом году мы помогли двум маленьким детям. И, таким образом, мы можем сказать, что эта болезнь может коснуться каждого, вне зависимости от возраста”.

Отвечая на вопрос, почему от этих пациентов отказывается Больничная касса, Кууземяэ признала: дело — в деньгах. ”Она не может отнестись к каждому персонально, как это делаем мы. У них такая система, что они смотрят глобально: у них есть таблица в ”Excel”, и там они рассчитывают свои финансы. — объяснила принципы работы системы здравоохранения наша собеседница. — И те пациенты, которые обращаются к нам, уже получили всю возможную помощь от Больничной кассы. То есть мы не можем сказать, что они вообще не помогают. В какой-то момент человек просто оказывается в такой ситуации, что врач ему говорит: есть еще возможность, но касса это лечение не оплачивает, и вам придется самим собрать эти деньги”.

Излечимы 70% раковых заболеваний

Лечение — очень дорогое. Медикаменты стоят в среднем 5 000 евро в месяц. ”Если ты должен бороться с этой проблемой год-два-три… то эти суммы — грандиозные. То есть 60 000 евро в год на одного человека”, — озвучила цифры Кууземяэ.

Мы все понимаем, что фонд не может гарантировать здоровья и продолжения жизни, но он может дать надежду, веру, поддержку. Можем ли мы сказать, что такой-то процент людей выжил исключительно благодаря фонду?

”К настоящему моменту у нас в фонде — семь пациентов, кто сейчас является здоровым, победив последнюю стадию рака”, — констатировала факт директор.

Многие люди считают, что рак — это все. То есть совсем все. Приговор. 100% смерть.

”Нет. Конечно нет. Наша система и онкологическое лечение — на мировом уровне. Излечиваются 70% от всех раковых заболеваний”, — поделилась она.

Проблема Эстонии, по словам Катрин Кууземяэ, заключается в том, что люди обращаются слишком поздно к врачам, и рак выявляется чересчур поздно, когда лечить его уже невозможно. Это зависит от стадии. ”И к нам обращаются люди уже на последней стадии”.