"Даже не открывались двери!" Обещанный "новый" школьный автобус в Харку оказался ничем не лучше старых

"Вчера я писал о том, что ATKO перевозит школьников на сломанном автобусе, и надеялся, что, может быть, общественное внимание изменит ситуацию. Нисколечко! Сегодня утром у отправленного ATKO на линию "нового" школьного автобуса даже не открывались двери. Вызванная на место полиция запретила перевозить детей на этом автобусе", — пишет читатель Pere ja Kodu.
Вчера утром многие дети волости Харку не добрались на школьном автобусе до школы, школьный автобус H2 просто отказал по дороге. О том, что поездка на школьных автобусах ATKO небезопасна, автобусы постоянно сломаны, и один даже ехал с открытой дверью, подробнее можно прочитать здесь.
Если вчера заведующий отделом Харьюмаа OÜ ATKO Liinid Арво Сарапуу-младший заверил, что завтра, то есть теперь уже сегодня утром, на линии школьного автобуса волости Харку H2 начнет работать новый автобус, то у отправленного на линию сегодня утром автобуса не открывались двери, временами автобус ехал с частично открытой дверью.
В автобус дети могли войти только так, что водитель на каждой остановке приходил вручную открывать дверь. Жалко и водителя, которому дают такое негодное орудие труда! То, что двери автобуса не открываются, подвергнет детей большой опасности в случае, если произойдет авария, водитель пострадает и дети не смогут выйти из автобуса.
Один из родителей вызвал на место полицию, другой позвонил в волость Харку, где пообещали сразу обратиться в департамент общественного транспорта, и третий в то же время позвонил напрямую в департамент общественного транспорта. Там попросили немедленно написать заявление о произошедшем. Прибывшая на место полиция запретила автобусу ехать. После обеда школьному автобусу нужно сделать новый круг, чтобы привезти детей домой. Найдут ли к этому времени новый, "целый" автобус или к этому времени починят двери?
Что меня во всем этом деле особенно раздражает, это то, что эти автобусные эксперименты проводят на детях!