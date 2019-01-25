"Даже не открывались двери!" Обещанный "новый" школьный автобус в Харку оказался ничем не лучше старых

Вчера утром многие дети волости Харку не добрались на школьном автобусе до школы, школьный автобус H2 просто отказал по дороге. О том, что поездка на школьных автобусах ATKO небезопасна, автобусы постоянно сломаны, и один даже ехал с открытой дверью, подробнее можно прочитать здесь.

Если вчера заведующий отделом Харьюмаа OÜ ATKO Liinid Арво Сарапуу-младший заверил, что завтра, то есть теперь уже сегодня утром, на линии школьного автобуса волости Харку H2 начнет работать новый автобус, то у отправленного на линию сегодня утром автобуса не открывались двери, временами автобус ехал с частично открытой дверью.

В автобус дети могли войти только так, что водитель на каждой остановке приходил вручную открывать дверь. Жалко и водителя, которому дают такое негодное орудие труда! То, что двери автобуса не открываются, подвергнет детей большой опасности в случае, если произойдет авария, водитель пострадает и дети не смогут выйти из автобуса.