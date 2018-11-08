Давление на свидетелей и уничтожение улик: бизнесмены Гаммер и Хирв на свободе были бы слишком опасны

Гаммер и Хирв, по оценке прокуратуры, готовы также уничтожать доказательства и создавать фиктивные доказательства, чтобы воспрепятствовать следствию и ввести его в заблуждение. "Методы работы этой преступной группировки осложнили следствие", — отметила в представленном суду ходатайстве и госпрокурор Лавли Перлинг. Сложным и требующим много времени предварительное следствие, по словам Перлинг, оказалось еще и потому, что количество преступлений различных видов в разы больше обычного. Помимо этого, данные слежки показали, что Хирв делал приготовления к тому, чтобы скрыться, и обсуждал это и с Гаммером.

Гаммера и Хира, как известно, подозревают в создании преступной группировки, вербовке членов, даче взятки, вымогательстве с угрозами убийством и причинением вреда здоровью, отмывании денег, частной слежке, налоговых преступлениях и незаконном владении огнестрельным оружием и глушителем.

В окружном суде из речи адвокатов выяснилось, что сами Гаммер и Хирв признаются только в выплате зарплат в конверте. Общий месседж адвокатов был такой, что простое уклонение от налогов привязано к преступной группировке.

Адвокат Хирва Оливер Няэс также поставил под сомнение наличие преступной группировки. "У лиц, которых здесь подозревают, пять ресторанов в Старом городе. Они стремятся к экономической выгоде". Второй адвокат Хирва Каролийна Кыргесаар добавила: "Если внутри концерна не платят налоги, то автоматически идет речь о преступной группировке? Нет!"

Адвокат Гаммера Райво Лаус подчеркнул, что все остальные подозрения помимо налоговых преступлений очень общие и расплывчатые.

По словам адвокатов, бизнесмены ни для кого не опасны. "Допрошено 115 свидетелей, невозможно повлиять на них всех", — уколол Лаус. По его словам, дальнейшее нахождение Гаммера под стражей даже опасно для жизни — у Гаммера развившийся рак, а тюрьма не дает мужчине ни лечения, ни лекарств. "У Гаммера повторяющиеся приступы и боли, ситуация для него мучительная, его вес уменьшился на 15-20 кг", — рассказал адвокат, одновременно произнеся перед судом страстную речь о лечении рака и его развитии.

Прокурор Рейтсак на это заметила, что, согласно кодексу адвокатской этики, нельзя представлять суду ложные утверждения. По ее словам, такие упреки пусты. "В том числе то, что в тюрьме не разрешают таблетки".

Окружной суд примет решение о том, останутся ли бизнесмены под стражей или будут освобождены, в четверг.