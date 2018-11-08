08.11.2018, 12:20

Давление на свидетелей и уничтожение улик: бизнесмены Гаммер и Хирв на свободе были бы слишком опасны

 (8)
Дагне Михкельс
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
EST 4
Давление на свидетелей и уничтожение улик: бизнесмены Гаммер и Хирв на свободе были бы слишком опасны
Kuvatõmmis

Подозреваемые в создании преступной группировки бизнесмены могут использовать свое влияние и насилие, пишет Eesti Päevaleht.

Работающие в ресторанном и гостиничном бизнесе предприниматели Павел Гаммер и Хуберт Хирв, ожидая обвинения, находятся под стражей уже восемь месяцев, потому что суды через каждые два месяца решали, что их освобождение на время предварительного следствия было бы опасно как для следствия, так и для свидетелей. Соответствующие решения судов, против которых адвокаты бизнесменов яростно, но до сих пор безуспешно боролись, указывают, что предъявленные Госпрокуратурой доказательства были очень убедительными.

На этой неделе адвокаты бизнесменов вели в Таллиннском окружном суде жаркие споры, чтобы отменить постановление суда, которым продлили нахождение Гаммера Хирва и их правой руки Ардо Вильбре по стражей до середины декабря. К этому времени они просидели бы в тюрьме предварительного следствия уже десять месяцев.

Читайте также:

"Учитывая необходимость защитить других лиц, нахождение под стражей неизбежно", — обосновала в суде окружной прокурор Кати Рейтсак необычно долгое предварительное заключение. По ее словам, Гаммер для достижения своих целей использует свое влияние и насилие и уже пытался повлиять на свидетелей. Согласно подозрению, Гаммер не гнушается также угрожать убийством и вредом здоровью, чтобы достичь своей цели.

Готовились скрыться

Гаммер и Хирв, по оценке прокуратуры, готовы также уничтожать доказательства и создавать фиктивные доказательства, чтобы воспрепятствовать следствию и ввести его в заблуждение. "Методы работы этой преступной группировки осложнили следствие", — отметила в представленном суду ходатайстве и госпрокурор Лавли Перлинг. Сложным и требующим много времени предварительное следствие, по словам Перлинг, оказалось еще и потому, что количество преступлений различных видов в разы больше обычного. Помимо этого, данные слежки показали, что Хирв делал приготовления к тому, чтобы скрыться, и обсуждал это и с Гаммером.

Гаммера и Хира, как известно, подозревают в создании преступной группировки, вербовке членов, даче взятки, вымогательстве с угрозами убийством и причинением вреда здоровью, отмывании денег, частной слежке, налоговых преступлениях и незаконном владении огнестрельным оружием и глушителем.

В окружном суде из речи адвокатов выяснилось, что сами Гаммер и Хирв признаются только в выплате зарплат в конверте. Общий месседж адвокатов был такой, что простое уклонение от налогов привязано к преступной группировке.

Адвокат Хирва Оливер Няэс также поставил под сомнение наличие преступной группировки. "У лиц, которых здесь подозревают, пять ресторанов в Старом городе. Они стремятся к экономической выгоде". Второй адвокат Хирва Каролийна Кыргесаар добавила: "Если внутри концерна не платят налоги, то автоматически идет речь о преступной группировке? Нет!"

Адвокат Гаммера Райво Лаус подчеркнул, что все остальные подозрения помимо налоговых преступлений очень общие и расплывчатые.

По словам адвокатов, бизнесмены ни для кого не опасны. "Допрошено 115 свидетелей, невозможно повлиять на них всех", — уколол Лаус. По его словам, дальнейшее нахождение Гаммера под стражей даже опасно для жизни — у Гаммера развившийся рак, а тюрьма не дает мужчине ни лечения, ни лекарств. "У Гаммера повторяющиеся приступы и боли, ситуация для него мучительная, его вес уменьшился на 15-20 кг", — рассказал адвокат, одновременно произнеся перед судом страстную речь о лечении рака и его развитии.

Прокурор Рейтсак на это заметила, что, согласно кодексу адвокатской этики, нельзя представлять суду ложные утверждения. По ее словам, такие упреки пусты. "В том числе то, что в тюрьме не разрешают таблетки".

Окружной суд примет решение о том, останутся ли бизнесмены под стражей или будут освобождены, в четверг.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ТАБЛИЦА| Компенсация за питомца, трехмесячный отпуск, пособие для некурящих. Некоторые работодатели щедры на бонусы, но далеко не все

08.11.2018
Работодатели остро нуждаются в рабоче силе, но последняя не спешить бросаться на амбразуру и тщательно выбирает новое место работы. При этом решающим фактором для смены нынешнего места наряду с размером зарплаты могут стать и предлагаемые работодателем дополнительные компенсации, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ФОТО И ВИДЕО: На Ратушной площади установили рождественскую ель

08.11.2018
В рождественский период столицу будет украшать ель, которую впервые привезут на Ратушную площадь из таллиннского района Кристийне. Она будет установлена на площади сегодня днем, и уже утром елка отправилась в путь.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Kiev
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
146,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106442002
167,40 €
100,44 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
118,30 €

Коллапс на автобусной линии Нарва–Нарва-Йыэсуу заставляет местные власти задуматься о возможностях отказа от бесплатного транспорта

08.11.2018
Если в летние месяцы переполненность ставших бесплатными автобусов на линии Нарва-Нарва-Йыэсуу создавала неудобства для взрослых людей, которым не всегда удавалось добраться вовремя на работу, то осенью ситуация стала более пугающей. В автобусы не всегда могут попасть школьники, зачастую совсем маленькие, и родителей это выводит из себя.
Подробнее

ВИДЕО DELFI | "Партизаны" Тимура Иликаева обрели новый дом. Здесь будут проходить спектакли, концерты, творческие встречи

08.11.2018
Актер, музыкант, продюсер, голос телеканала ETV+ Тимур Иликаев вместе с командой своих соратников из Teatri Vabrik расширили спектр сценических площадок Таллинна. В Доме телевидения на Гонсиори,27 появился небольшой, камерный, но оборудованный всем необходимым зал для музыкальных и театральных представлений. О планах по использованию нового помещения Тимур Иликаев рассказал в интервью Delfi.
Подробнее



Осторожно! Самые сложные знаки зодиака

08.11.2018
Некоторые люди настолько сложные, что с ними почти невозможно вести диалог и выстраивать отношения. Астрологи выделяют несколько женщин и мужчин различных Знаков, с которыми сложнее, чем с кем-либо. Возможно, вы тоже есть в этом списке.
Подробнее

ФОТО: В Литве открылась первая в мире янтарная баня

08.11.2018
В Литве появилась первая в мире янтарная баня, которая обошлась в 100 000 евро (использовали 3 тонны натурального янтаря из Балтийского моря). Предполагают, что она заинтересует как жителей Литвы, так и туристов. В бане будут проводить разного рода программы, например, будут играть на хрустальной арфе, которая стоила 1000 евро.
Подробнее