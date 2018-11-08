Давление на свидетелей и уничтожение улик: бизнесмены Гаммер и Хирв на свободе были бы слишком опасны(8)
Подозреваемые в создании преступной группировки бизнесмены могут использовать свое влияние и насилие, пишет Eesti Päevaleht.
Подозреваемые в создании преступной группировки бизнесмены могут использовать свое влияние и насилие, пишет Eesti Päevaleht.
Работающие в ресторанном и гостиничном бизнесе предприниматели Павел Гаммер и Хуберт Хирв, ожидая обвинения, находятся под стражей уже восемь месяцев, потому что суды через каждые два месяца решали, что их освобождение на время предварительного следствия было бы опасно как для следствия, так и для свидетелей. Соответствующие решения судов, против которых адвокаты бизнесменов яростно, но до сих пор безуспешно боролись, указывают, что предъявленные Госпрокуратурой доказательства были очень убедительными.
На этой неделе адвокаты бизнесменов вели в Таллиннском окружном суде жаркие споры, чтобы отменить постановление суда, которым продлили нахождение Гаммера Хирва и их правой руки Ардо Вильбре по стражей до середины декабря. К этому времени они просидели бы в тюрьме предварительного следствия уже десять месяцев.
"Учитывая необходимость защитить других лиц, нахождение под стражей неизбежно", — обосновала в суде окружной прокурор Кати Рейтсак необычно долгое предварительное заключение. По ее словам, Гаммер для достижения своих целей использует свое влияние и насилие и уже пытался повлиять на свидетелей. Согласно подозрению, Гаммер не гнушается также угрожать убийством и вредом здоровью, чтобы достичь своей цели.
Гаммер и Хирв, по оценке прокуратуры, готовы также уничтожать доказательства и создавать фиктивные доказательства, чтобы воспрепятствовать следствию и ввести его в заблуждение. "Методы работы этой преступной группировки осложнили следствие", — отметила в представленном суду ходатайстве и госпрокурор Лавли Перлинг. Сложным и требующим много времени предварительное следствие, по словам Перлинг, оказалось еще и потому, что количество преступлений различных видов в разы больше обычного. Помимо этого, данные слежки показали, что Хирв делал приготовления к тому, чтобы скрыться, и обсуждал это и с Гаммером.
Гаммера и Хира, как известно, подозревают в создании преступной группировки, вербовке членов, даче взятки, вымогательстве с угрозами убийством и причинением вреда здоровью, отмывании денег, частной слежке, налоговых преступлениях и незаконном владении огнестрельным оружием и глушителем.
В окружном суде из речи адвокатов выяснилось, что сами Гаммер и Хирв признаются только в выплате зарплат в конверте. Общий месседж адвокатов был такой, что простое уклонение от налогов привязано к преступной группировке.
Адвокат Хирва Оливер Няэс также поставил под сомнение наличие преступной группировки. "У лиц, которых здесь подозревают, пять ресторанов в Старом городе. Они стремятся к экономической выгоде". Второй адвокат Хирва Каролийна Кыргесаар добавила: "Если внутри концерна не платят налоги, то автоматически идет речь о преступной группировке? Нет!"
Адвокат Гаммера Райво Лаус подчеркнул, что все остальные подозрения помимо налоговых преступлений очень общие и расплывчатые.
По словам адвокатов, бизнесмены ни для кого не опасны. "Допрошено 115 свидетелей, невозможно повлиять на них всех", — уколол Лаус. По его словам, дальнейшее нахождение Гаммера под стражей даже опасно для жизни — у Гаммера развившийся рак, а тюрьма не дает мужчине ни лечения, ни лекарств. "У Гаммера повторяющиеся приступы и боли, ситуация для него мучительная, его вес уменьшился на 15-20 кг", — рассказал адвокат, одновременно произнеся перед судом страстную речь о лечении рака и его развитии.
Прокурор Рейтсак на это заметила, что, согласно кодексу адвокатской этики, нельзя представлять суду ложные утверждения. По ее словам, такие упреки пусты. "В том числе то, что в тюрьме не разрешают таблетки".
Окружной суд примет решение о том, останутся ли бизнесмены под стражей или будут освобождены, в четверг.
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