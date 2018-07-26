Дату ратификации договора о границе между Эстонией и Россией могут назвать в ближайшем будущем

Делегация российских парламентариев может посетить Эстонию уже этой осенью, а в ближайшем будущем может быть названа и дата ратификации договора о границе между Эстонией и Россией, заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

"Возможно, мы поедем в Рийгикогу уже этой осенью, либо в начале следующего года. И я думаю, что эти визиты будут регулярными, — сказал Леонид Слуцкий "Актуальной камере". — Сегодня нам не хватает межпарламентского сотрудничества с Таллинном. И уверен, что у нас будет возможность побеседовать в ближайшее время".

"Что касается продвижения к ратификации договора, то процесс медленно, но верно идет. Так что будем его потихонечку ускорять, прорабатывать с некоторыми нашими профильными ведомствами в системе исполнительной власти, и уверен, что в ближайшем будущем мы сможем поделиться с вами датой возможной ратификации" — добавил он