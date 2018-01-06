06.01.2018, 19:54

Датский военный: вероятность военного конфликта между Эстонией и Россией ничтожно мала

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rus.delfi.ee
EST
President Kersti Kaljulaid külastab õppuseid
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Командир прибывающей на следующей неделе в Эстонию роты датской армии Стеэн Вегенер считает вероятность военного конфликта между Эстонией и Россией ничтожной малой, пишет норвежская газета Dagbladet.

Издание отмечает, что контингент из 200 датских солдат отправится в Эстонию уже на наступающей неделе, тем самым внося вклад в присутствие НАТО в Балтии и Польше, передает rus.err.ee со ссылкой на BNS.

Датчане вместе с эстонскими коллегами направляются на бывшую советскую военную базу в Тапа. Военный городок Тапа расположен на полпути из Таллинна к границе с Россией,дислоцированные там солдаты должны влиять на сдерживание России, поскольку после аннексии Крыма Россией Запад стал центральным неприятельским пунктом, пишет Dagbladet.

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