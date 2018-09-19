Датский эксперт: отмывание денег в эстонском филиале банка Danske не могло происходить без ведома руководства

Банк прислал инспекции письмо на 12 страницах, в котором описал банковские процедуры и то, как они ведут себя с новыми клиентами. 12 страниц абсолютной чепухи, потому что в действительности они не расследовали, что происходит в эстонском филиале. Если бы они это сделали, то поняли бы. По всей видимости, они думали, что зарабатывают много денег, блюдут законы, а остальное не играет роли. Все, кто хотел открыть счет в банке, должны были его получить. И на самом деле было неважно, откуда эти деньги и для чего они используются. У них не было никакой документации относительно клиентов, хотя это обязательно!

Интересно, почему главная контора банка в Дании не интересовалась тем, каким образом эстонский филиал зарабатывает так много денег?

Именно! Если бы я был бизнесменом или банкиром, то подумал бы, что модель эстонского филиала можно было бы внедрить и в других странах. В любом случае их должно было заинтересовать, каким образом в Эстонии так хорошо зарабатывают! И тогда они бы узнали, что в Эстонии много российских клиентов, которым не задают никаких вопросов. Они бы поняли, что такой способ зарабатывания денег совершенно незаконен. Также вызывает подозрения то, что при получении от Danske бессодержательного письма датская финансовая инспекция ничего не предприняла. Может быть, они подумали, что написанное банком – правда, и им не стоит ничего предпринимать.

В декабре 2013 года один информатор оповестил руководство банка о том, что в эстонском филиале много проблем. Через месяц, в январе 2014 года в Эстонию отправились аудиторы, которые подтвердили наличие проблем. Но и они ничего не предприняли.

В банке побывала и эстонская финансовая инспекция, которая заявила, что такой ситуации нужно положить конец. В банке обещали, что так и сделают. Инспекция была вынуждена предупреждать несколько раз, пока ситуация действительно прекратилась. Последние клиенты-нерезиденты ушли из банка в конце 2015 года. То есть спустя почти два года после предупреждения. Я не понимаю, почему этот процесс не был ускорен?

Директор Danske Томас Борген мог быть мотивирован не замечать отмывание денег?

Он должен был знать, что у банка проблемы. В мае 2014 года, то есть спустя 5-6 месяцев после донесения информатора, Борген должен был сделать доклад совету банка. Боргену сказали, что совет нужно оповестить о происходящем в Эстонии отмывании денег. Борген заявил, что акцент в докладе будет сделан на планы по продаже филиала и об отмывании денег говорить нельзя, так как это снизит цену. При этом эстонский филиал так и не продали. Продали филиалы в Латвии и Литве, а эстонский остался.

И теперь они были вынуждены существенно свернуть свою деятельность.

Бывший финансовый директор Danske Bank Хенрик Рамлау-Хансен стал директором датской финансовой инспекции. Позднее он покинул свой пост, но как он вообще занял пост, на котором должен был контролировать свое прежнее место работы?

Датская финансовая инспекция [во время работы Рамлау-Хансена] провела в Danske одно расследование, по окончании которого был обнародован рапорт. До того, как они приступили к расследованию, я сказал в СМИ, что не понимаю, каким образом в процессе может участвовать Рамлау-Хансен. Он не должен был в этом участвовать. В инспекции сказали, что проблемы нет, мол, когда в правлении начнется обсуждение этого вопроса, то он выйдет из помещения. Был большой скандал. Понятно ведь, что покинуть помещение – недостаточно.

Его подчиненные должны были выяснить, связан ли их начальник с инцидентом. Но меня не послушали. Расследование продолжалось примерно шесть месяцев, результаты были обнародованы в мае этого года. Только тогда Рамлау-Хансен заявил, что должен покинуть свой пост, так как осознал наличие конфликта интересов. Почему он раньше этого не сделал? Теперь остается лишь спекулировать задним числом, мог ли он повлиять на расследование? Ведь в игре был задействован и его личный интерес. Датский парламент хотел спросить об этом инциденте и у министра, но это совпало по времени с заявлением Рамлау-Хансена о том, что он покидает свой пост. Было ли это сговором, ведь в таком случае к министру больше не было вопросов? В этой истории много нюансов, которые заставляют меня спросить: почему они поступили так?

Несмотря на то, что первые сигналы об отмывании денег в Danske появились еще несколько лет назад и СМИ долго об этом писали, криминальное расследование как в Эстонии, так и в Дании было начато лишь этим летом? Почему тянули так долго?

Издание Berlingske опубликовало первую статью в марте 2017 года. Все видели, что это касается отмывания денег. Также поступило много документов из других стран. Я спрашивал, действительно ли они не читали этих документов раньше? Почему-то только тогда осознали, что нужно начать расследование. У меня нет ни одного доказательства, но мне кажется, что Дания могла начать расследование лишь потому, что его уже начали в Эстонии. Один датский политик заявил, что это наш крупнейший банк, почему мы не расследуем это дело и Эстония должна заниматься этим одна? Говорят, что это заявление заставило вмешаться министра юстиции.