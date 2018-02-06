Дарья Саар выразила недовольство по поводу отсутствия в общественном совете ERR русских

Сегодня был утвержден состав общественного совета ERR, куда вошло много известных и уважаемых людей, но нет ни одного человека, явно представляющего интересы русскоязычного населения страны.

”Новый состав общественного совета ERR ”очень хорошо” отражает структуру населения Эстонии и приоритеты Общественно-правового телерадиовещания Эстонии в области связности общества. Как говорится: эй комментаари!”, — прокомментировала в Facebook главный редактор ETV+ Дарья Саар.

”Спасибо, Тарму Таммерик за замечание, что ”в совете должен быть представлен и знаток или представитель русскоязычной аудитории, что позволило бы нам получить более разносторонние советы”. По крайней мере, с самокритикой у нас все в порядке”, — написала Саар.

Состоящий из 15 членов общественный совет назначается советом ERR на пять лет. Оплаты за свою работу члена общественного совета не получают.