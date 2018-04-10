10.04.2018, 11:14

Дарья Саар уходит с поста главреда ETV+

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добавлен комментарий Саар
rus.delfi.ee
EST 3
Darja Saar
Darja SaarFoto: Vallo Kruuser

Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар с 25 мая покидает свою должность. Временно ее обязанности будет исполнять член правления ERR Урмас Ору, сообщает rus.err.ee.

По словам члена правления Эстонского национального телерадиовещания Рийны Рыымус, Дарья Саар проделала чрезвычайно большую и достойную похвалы работу по запуску первого в Эстонии русскоязычного телеканала ETV+.

"Дарья — способный руководитель и энергичный лидер. ETV+ на сегодняшний день прочно закрепился на эстонском телевизионном ландшафте, и первый этап его развития пройден. Теперь настало время сделать следующий шаг и подумать над тем, как целенаправленно наращивать лояльную аудиторию и лучше интегрировать всю деятельность ETV+ c деятельностью других каналов ERR и работающих на их благо технических структур ERR".

В ближайшее время курировать ETV+ начнет член правления ERR Урмас Ору, а генеральным продюсером собственных программ ETV+ станет Ханнела Липпус, которая также стояла у истоков создания телеканала.

Ниже приводим опубликованное на сайте ETV+ обращение Дарьи Саар в полном объеме.

Обращение главного редактора ETV+ Дарьи Саар

Дорогие друзья, 25 мая подойдет к концу третий телевизионный сезон телеканала ETV+. Я искренне хочу поблагодарить зрителей и команду телеканала за сотрудничество и поддержку.

Для меня было огромной честью руководить запуском и развитием уникальной для Эстонии и стран Балтии в целом общественно-правовой медиаплощадки на русском языке с эфирным вещанием, трансляциями в интернете и социальных сетях. Каналом, имеющим полный самостоятельный цикл производства, начиная от программирования сетки передач, разработки форматов и закупки программ до каждодневной работы в прямом эфире, создании цикловых передач и телевизионных трансляций. Каналом, где все программные и редакционные решения, вне зависимости от того, удачные они или нет, принимались самой редакцией.

ТОП

В эпоху дискуссии на тему о необходимости русских школ в Эстонии телеканал ETV+ стал своего рода нашим местным YLE, каналом на шведском языке, вещающим в Финляндии. Мы анализировали, обсуждали и давали независимую оценку событиям в Эстонии на русском языке. Вместе следили в прямом эфире за выборами в местные органы власти и отбором участников от Эстонии на Евровидение, вместе отдыхали, вместе грустили, радовались, учились, помогали другим реализовывать себя.

За небольшой по телевизионным меркам срок многие проекты канала стали знаковыми, а журналисты узнаваемыми: ведущие утренней информационной программы "Кофе+" Елена Соломина и Андрей Титов, автор и ведущий журналистских расследований "Инсайт" Дмитрий Пастухов, телевизионные путешествия Александра Хоботова на Дальний Восток и в Ида-Вирумаа, многосерийные исторические фильмы Артура Тюленева. И, конечно, новости "Актуальной камеры".

По данным исследования Kantar Emor, сегодня эфирное вещание ETV+ не менее 15 минут в течение недели смотрит в среднем 166 тысяч человек в возрасте от 4 лет и старше, а с учетом услуги "телевидение по заказу" эфирная аудитория канала составляет 188 тысяч зрителей в неделю.

За последний год существенно выросла и посещаемость нашего сайта www.etvpluss.ee. В марте его посетило более 100 000 уникальных пользователей. На график — больше 100 000 просмотров в неделю вышел наш канал в YouTube. Вообще, в эпоху лэптопов и смартфонов мы обращали особое внимание на интернет. Наша страница в фэйсбуке — одна из самых популярных страниц среди эстонских СМИ, на неё подписаны более 18 000 человек.

Но есть вещи куда более важные, чем сухие цифры. За это время мы стали большой семьей, отмечающей ежегодно вместе день памяти Виктора Цоя на горке Харью, скучающие по сериалу "Украденная жизнь" и непременно ждущие очередной встречи с участницами горячо обсуждаемого "Пудра-SHOW", потому что как написала зрительница "выходные начинаются именно с "Пудры".

Впереди новый телевизионный сезон, новые программы, цели и задачи. СМИ часто называют четвертой властью. А раз так, то власть должна быть сменяемой. По моему личному убеждению, эстафетную палочку должен принять русскоязычный журналист и телевизионный медиаменеджер, который не понаслышке знает, что такое русская школа, проблемы гражданства, который каждый день живет и общается со своей аудиторией.

Начиная с 25 мая, телеканал ETV+ в качестве главного редактора возглавит член совета директоров ERR Урмас Ору, помогать ему будет продюсер Ханнела Липпус. Наши отношения с холдингом Eesti Rahvusringhääling прекращаются по взаимному соглашению сторон.

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