Дарья Саар уходит с поста главреда ETV+

Обращение главного редактора ETV+ Дарьи Саар

Дорогие друзья, 25 мая подойдет к концу третий телевизионный сезон телеканала ETV+. Я искренне хочу поблагодарить зрителей и команду телеканала за сотрудничество и поддержку.

Для меня было огромной честью руководить запуском и развитием уникальной для Эстонии и стран Балтии в целом общественно-правовой медиаплощадки на русском языке с эфирным вещанием, трансляциями в интернете и социальных сетях. Каналом, имеющим полный самостоятельный цикл производства, начиная от программирования сетки передач, разработки форматов и закупки программ до каждодневной работы в прямом эфире, создании цикловых передач и телевизионных трансляций. Каналом, где все программные и редакционные решения, вне зависимости от того, удачные они или нет, принимались самой редакцией.

В эпоху дискуссии на тему о необходимости русских школ в Эстонии телеканал ETV+ стал своего рода нашим местным YLE, каналом на шведском языке, вещающим в Финляндии. Мы анализировали, обсуждали и давали независимую оценку событиям в Эстонии на русском языке. Вместе следили в прямом эфире за выборами в местные органы власти и отбором участников от Эстонии на Евровидение, вместе отдыхали, вместе грустили, радовались, учились, помогали другим реализовывать себя.

За небольшой по телевизионным меркам срок многие проекты канала стали знаковыми, а журналисты узнаваемыми: ведущие утренней информационной программы "Кофе+" Елена Соломина и Андрей Титов, автор и ведущий журналистских расследований "Инсайт" Дмитрий Пастухов, телевизионные путешествия Александра Хоботова на Дальний Восток и в Ида-Вирумаа, многосерийные исторические фильмы Артура Тюленева. И, конечно, новости "Актуальной камеры".

По данным исследования Kantar Emor, сегодня эфирное вещание ETV+ не менее 15 минут в течение недели смотрит в среднем 166 тысяч человек в возрасте от 4 лет и старше, а с учетом услуги "телевидение по заказу" эфирная аудитория канала составляет 188 тысяч зрителей в неделю.

За последний год существенно выросла и посещаемость нашего сайта www.etvpluss.ee. В марте его посетило более 100 000 уникальных пользователей. На график — больше 100 000 просмотров в неделю вышел наш канал в YouTube. Вообще, в эпоху лэптопов и смартфонов мы обращали особое внимание на интернет. Наша страница в фэйсбуке — одна из самых популярных страниц среди эстонских СМИ, на неё подписаны более 18 000 человек.