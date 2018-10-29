Даешь Таллинн столицей Тотального диктанта!

Таллинн во второй раз принимает участие в конкурсе на звание столицы Тотального диктанта. Статус победителя конкурса даст городу возможность организовать главную площадку акции, на которой текст прочтет его автор.

Первым этапом станет народное голосование с 29 октября до 19 ноября, и по его итогам определится пятерка финалистов. Финал пройдет 2 февраля 2019 года на ежегодной конференции организаторов Тотального диктанта в Новосибирске, где жюри выберет победителя на основании презентаций, представленных городами.

Процедура голосования проста: необходимо зайти на страницу конкурса https://totaldict.ru/voting_capital/, зарегистрироваться на сайте или войти с уже имеющейся регистрацией и проголосовать за Таллинн. Для регистрации можно использовать как электронную почту, так и аккаунты в социальных сетях Facebook и vkontakte.ru.

Почетное звание столицы Тотального диктанта получит один из 14 городов: Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Таллинн или Уфа.