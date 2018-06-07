Цыбуленко: пока я не знал, что мое имя в "списке русофобов", я даже стал волноваться, почему меня в него не включили

В составленном российским властями "списке русофобов" 20 человек, среди которых — юрист, голова Украинского Землячества Эстонии Евген Цыбуленко. Он не сразу узнал о том, что его включили в этот список — только ближе к вечеру, когда прочел мэйл от Министерства иностранных дел Эстонии.

”Понятно, что этот список полностью надуманный. Под русофобией в России сейчас понимается любая критика преступного путинского режима. Если ты критикуешь Путина, то автоматически становишься русофобом. Эти так называемые зеркальные ответы, они вообще не имеют никакого основания, поскольку россиян в запретные списки вносят за какие-то конкретные нарушения, а России надо ответить. Вот она и вносит в список тех, кто на слуху”, — прокомментировал Цыбуленко Delfi.

Как отметил Цыбуленко, эти действия Москвы даже можно считать как признание за проделанную работу и даже как комплимент. ”Пока я не знал, что мое имя в этом списке, я даже стал волноваться, почему меня в него не включили”, — отметил Цыбуленко.