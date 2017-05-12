Цветущие тюльпаны, нарциссы и ярмарка дизайна в ботаническом саду

13 мая в Таллиннском ботаническом саду состоится тематический день ”Весна в саду. От нарциссов до тюльпанов”, посвященный тюльпанам и нарциссам. Помимо возможности полюбоваться на цветы, на ярмарке дизайна посетители смогут приобрести изделия эстонских дизайнеров, созданные по мотивам природы и растительного мира.

По словам одного из кураторов тематического дня Тийи Яанус, несмотря на переменчивую погоду этой весной, ранние тюльпаны и нарциссы в ботаническом саду уже начали цвести, сообщает Таллиннский ботанический сад.

”Неделю назад, когда внезапно выпал снег, мы забеспокоились — успеют ли тюльпаны, нарциссы и гиацинты раскрыть бутоны к 13 мая. Море раннецветущих сортов на клумбах — прекрасное зрелище”, — объяснила куратор.

Экскурсии в ботаническом саду в тематический день будут посвящены различным луковичным цветам. Помимо тюльпанов и нарциссов можно будет увидеть и другие луковичные цветы, например, рябчики и гадючий лук. ”Для детей состоится мастер-класс, во время которого они смогут составить весенние букетики к Дню матери”, — добавила Тийа Яанус.

Садоводческая фирма Võluaed в тематический день будет продавать в ботаническом саду весенние цветочные композиции для террас, различные растения и садоводческие товары.

На ярмарке дизайна в тематический день эстонские дизайнеры будут продавать свои изделия, созданные по мотивам природы и растительного мира.

Программа

11:00 — 16:00 ярмарка дизайна*

12:00 — экскурсия по экспозиции луковичных цветов ** (на эстонском и русском языках)

13:00 — мастер-класс для детей: составляем весенний букет для мамы ***

14:00 — экскурсия по экспозиции луковичных цветов ** (на эстонском языке)

* На ярмарке дизайна расплатиться можно только наличными.

* * Экскурсии начинаются у оранжереи.

*** Мастер-класс для детей пройдет в классной комнате в оранжерее.

Участие в мероприятиях тематического дня включено в цену входного билета (см. botaanikaaed.ee/piletid).