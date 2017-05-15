Cтоличные власти: строительство корпуса гимназии Густава Адольфа безопасно

Получены результаты экспертизы проекта строительства пристройки к корпусу Гимназии Густава Адольфа на улице Вана-Каламая, сообщает Раэпресс. Экспертиза подтвердила, что возведенное по проекту здание в эксплуатации безопасно и соответствует своему предназначению.

"Утверждение, что пристраиваемая часть учебного корпуса составляет более трети нынешних его размеров, не соответствует истине. Согласно Закону о строительстве, составление для возведения пристройки детальной планировки не требуется, — заявил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. — При необходимости мы готовы заказать дополнительную экспертизу, которая подтвердит прочность конструкций здания, потому что безопасность учеников и учителей — для нас бесспорный приоритет. Ни один ребенок не будет отправлен учиться в опасное здание".

Как сообщил заведующий Таллиннским департаментом образования Андрес Паюла, Таллинн в течение последних 15 лет ежегодно реконструирует от 2 до 7 школьных зданий. Причем работы на каждом занимают от 7 месяцев до года, и ни в одном из реконструированных корпусов не было никаких несчастных случаев, работа ни одной школы не тормозилась из-за этого.

Паюла недоумевает, почему группа лиц так стремится затормозить развитие Гимназии Густава Адольфа, распространяя ложную информацию. Уже дважды она обращалась в суд, и в обоих случаях Таллиннский административный суд отклонял ее жалобу.

В учебный корпус на улице Вана-Каламая, где раньше учились от 600 до 1000 детей, намечается перевести шесть первых классов Гимназии Густава Адольфа — 565 учеников из общего числа 1265.