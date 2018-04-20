20.04.2018, 10:25

Cтарейшина Кесклинн: поминальные свечи с площади Вабадузе попали на пустырь вместе со снегом

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rus.delfi.ee
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Leinaküünlad Linnahalli taga tühermaal
Leinaküünlad Linnahalli taga tühermaalFoto: Andres Putting

Часть свечей, установленных на площади Вабадузе в годовщину мартовской депортации, попала на пустырь около Таллиннского горхолла вместе с уборкой снега.

”Когда мы увидели новость в СМИ, то сразу обратились в фирму Tänavapuhastuse AS, чтобы выяснить, каким образом свечи могли попасть в указанное место, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Выяснилось, что фирма начала уборку свечей на площади Вабадузе после мероприятия 25 марта в три часа ночи, когда свечи полностью догорели. Фирма собрала большую часть свечей и отвезла на утилизацию, но небольшое их количество осталось в выпавшем снегу. В ходе уборки снега их отвезли на площадку около Горхолла, которая используется для временного хранения снега”.

В фирме Tänavapuhastuse AS, у которой организаторы памятного мероприятия заказали уборку свечей, уточнили, что свечи собирали на площади вручную и на утилизацию был отправлен целый грузовик со свечами.

Однако до окончания работ начался снегопад и на площади стала работать снегоуборочная машина, которая собрала оставшиеся свечи вместе со снегом. В итоге они оказались на площадке у Горхолла и их стало видно, когда снег растаял.

Площадку для временного хранения снега очищают каждый год, но в этом году это не успели сделать сразу. ”Как нам подтвердили, сейчас свечи уже увезли”, — добавил Свет.

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