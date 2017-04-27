Цсакхна — Reuters: российские войска могут остаться в Белоруссии после учений

Россия может использовать широкомасштабные военные учения в Белоруссии "Запад-2017" для создания форпоста в соседней стране в противовес силам Североатлантического альянса. Об этом заявил в четверг в интервью Reuters министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

По словам Цсахкна, Эстония и другие страны НАТО располагают разведданными, согласно которым российские войска могут остаться в Белоруссии после завершения учений. Он добавил, что для переброски войск и снаряжения из России в Белоруссию будут использованы 4000 железнодорожных вагонов, что также указывает на возможность развертывания военной базы.

"Для российских войск, отправляющихся в Белоруссию, это билет в один конец", — сказал Цахкна журналистам накануне встречи министров обороны стран ЕС на Мальте.

Он добавил, что это не его личное мнение, а опасения, которые разделяет все эстонское руководство.

"Мы очень глубоко анализируем, как Россия готовится к учениям "Запад". Мы видим, что они делают по другую сторону границы ЕС и НАТО. Войска могут там остаться после учений", — заявил министр. Численность российского контингента он оценил в тысячи военнослужащих.

Цахкна отметил, что Таллинн поделился своими опасениями с союзниками по НАТО. В случае размещения российских войск в Белоруссии они окажутся на границе с Польшей, Литвой и Латвией сразу после размещения в этих странах многонациональных батальонов альянса — шага, предпринятого западными странами в ответ на присоединение Россией Крыма.

В Министерстве обороны России заявление Цахкна пока не прокомментировали.

Масштабные стратегические учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября этого года одновременно на нескольких полигонах России и Белоруссии. Анонсируя маневры, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал их "главным мероприятием совместной подготовки наших вооруженных сил в 2017 году".

По мнению союзников НАТО, речь может идти о более чем 100 тыс. военнослужащих. Это сделает "Запад-2017" самыми крупными военными учениями, проводимыми Россией с 2013 года.

В НАТО отмечают, что во время предыдущих крупномасштабных маневров в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела испытания, которые позднее использовались во время присоединения Крыма. Президент Литвы Даля Грибаускайте ранее назвала предстоящие военные учения России и Белоруссии подготовкой к войне с Западом.

В РФ подчеркивают, что предстоящие учения являются плановыми. В то же время Шойгу в январе заявил, что сценарий учений "будет учитывать ситуацию, связанную с активизацией деятельности НАТО на границах Союзного государства (России и Белоруссии)".