Cоветником Министерства культуры по вопросам архитектуры и дизайна станет Индрек Рюнкла

B качестве советника Министерства культуры по вопросам архитектуры и дизайна к работе приступит Индрек Рюнкла. Его первые крупные рабочие задачи будут связаны с экспертной группой по планированию пространства, которая скоро начнет работать, значится в пресс-релиз Министерства культуры.

Индрек Рюнкла по образованию архитектор, в число выдающихся работ которого входят, например, универмаг Ferrum в Курессааре, спа-центр в Пюхаярве и находящийся в центре Таллинна City Plaza. Он участвовал в проектировании многих важных районов городского пространства, например, площади Вабадузе и квартала Ротерманни.

По словам самого Рюнкла, его крупнейшие задачи связаны с экспертной группой по планированию пространства, которая скоро начнет работать и цель которой состоит в том, чтобы обеспечить более высокий уровень осознанности и продуманности государственной политики в области проектирования пространства. "Вопрос пространства переплетен с другими общественными аспектами. Более четкое картографирование и определение этих связей может помочь людям увидеть пространство как часть нашего общего общественного пейзажа", — сказал Рюнкла.

Индрек Рюнкла закончил Эстонскую академию художеств по специальности "Архитектура", также он получил докторскую степень в искусствоведении. Он много лет проработал в бюро "Alver Arhitektid", вел лекции и курсы, а также руководил составлением дипломных работ в Эстонской академии художеств. В Министерстве культуры он начнет замещать советника по вопросам архитектуры и дизайна.