14.02.2019, 19:10

Cовет по науке и развитию уточнил принципы распределения дополнительного финансирования


rus.delfi.ee
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Cовет по науке и развитию уточнил принципы распределения дополнительного финансирования
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Совет по науке и развитию договорился об улучшенной методике вычисления расходов на науку и выступил с предложением исходить при распределении дополнительного финансирования из уточненных пропорций, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

На состоявшемся в среду заседании совета было решено, что в процессе достижения цели финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) — 1 процента от ВВП — участникам договора о сотрудничестве в сфере НИОКР (партиям, университетам, ученым, работодателям) следует исходить из предложенной Министерством образования и Министерством финансов уточненной методики подсчетов.

Согласно ей, из суммы расходов на науку будут вычтены некоторые расходы на высшее образования, вместе с тем расходами на науку по-прежнему будут считаться, например, финансирование научных библиотек и Академии наук. Согласно уточненной методике, в этом году доля финансирования науки составляет 0,71% от ВВП. Для достижения к 2022 году цели в один процент необходимо, по оценкам, со следующего года добавлять дополнительное финансирование в размере 47 миллионов евро.

Совет по науке и развитию предлагает исходить при распределении средств из следующих пропорций: 40% — на меры, способствующие развитию научной системы и науки, 40% — на увеличение объемов НИОКР и инноваций в сфере бизнеса с целью способствовать росту инвестиций в эту сферу со стороны частного сектора, 20% — на поддержку научного подхода к формированию секторальной политики и претворения в жизнь поставленных в этой области целей. Такое же предложение в письменной форме передал совету не присутствовавший на последнем заседании президент Академии наук Тармо Соомере.

Совет уточнил также вызывавшую ранее вопросы у общественности суть мер по сотрудничеству науки с предпринимательским сектором. Речь идет о мерах, способствующих росту НИОКР и инноваций на предприятиях, и сотрудничеству в области науки, целью которых является рост собственных инвестиций в НИОКР со стороны частного сектора.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, при финансировании НИОКР и инноваций необходим целостный подход. ”При распределении дополнительных средств необходимо учитывать как проблемы академической науки, так и общества и экономики в более широком плане, и, конечно, дополнительное финансирование дойдет до ученых”, — отметил Ратас.

”Наши ученые работают очень хорошо — на основании международных критериев мы являемся страной с очень высоким уровнем науки. Вместе с тем необходимо повысить уровень НИОКР на наших предприятиях. Кроме того, нам нужно направить средства на решение глобальных проблем, с которыми сталкивается все эстонское общество, это, например, старение населения и связанное с этим развитие персональной медицины”, — отметил Ратас.

Премьер-министр подчеркнул, что все решения в области финансирования науки должны быть прозрачными и приниматься в диалоге с партнерами по научным и бизнес-кругам. ”К следующему заседанию Совета по науке и развитию министерства должны представить уточненные предложения касательно целей, мер и финансирования. Эти предложения должны быть подготовлены в сотрудничестве с партнерами и в лучших традициях сотрудничества”, — сказал Ратас.

Отдельно на заседании совета обсуждались предпочтения Эстонии в рамках нового бюджетного периода программы по финансированию европейской науки ”Европейский горизонт”. Договоренность о тематических предпочтениях необходима для того, чтобы направить имеющиеся ресурсы на достижение самых важных для нас договоренностей. Тематические предпочтения должны быть важны с точки зрения стратегического развития государства и давать нашим ученым возможность вноси ть свою лепту в общеевропейские усилия по решению глобальных проблем и повышению конкурентоспособности. Более точную информацию на эту тему можно получить в Министерстве образования и науки.

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Для справки:
Совет по науке и развитию (эстонское сокращение — TAN) консультирует правительство по вопросам стратегического планирования НИОКР. Его председателем является премьер-министр Юри Ратас. В совет входят также министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист, министр образования и науки Майлис Репс, министр финансов Тоомас Тынисте и назначенные правительством в должность члены: Яак Аавиксоо, Тоомас Ассер, Тоомас Луман, Гуннар Окк, Март Саарма, Оливер Вяэртныу, Тармо Соомере и Тоомас Тамсар.

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