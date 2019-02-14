Cовет по науке и развитию уточнил принципы распределения дополнительного финансирования

Совет уточнил также вызывавшую ранее вопросы у общественности суть мер по сотрудничеству науки с предпринимательским сектором. Речь идет о мерах, способствующих росту НИОКР и инноваций на предприятиях, и сотрудничеству в области науки, целью которых является рост собственных инвестиций в НИОКР со стороны частного сектора.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, при финансировании НИОКР и инноваций необходим целостный подход. ”При распределении дополнительных средств необходимо учитывать как проблемы академической науки, так и общества и экономики в более широком плане, и, конечно, дополнительное финансирование дойдет до ученых”, — отметил Ратас.

”Наши ученые работают очень хорошо — на основании международных критериев мы являемся страной с очень высоким уровнем науки. Вместе с тем необходимо повысить уровень НИОКР на наших предприятиях. Кроме того, нам нужно направить средства на решение глобальных проблем, с которыми сталкивается все эстонское общество, это, например, старение населения и связанное с этим развитие персональной медицины”, — отметил Ратас.

Премьер-министр подчеркнул, что все решения в области финансирования науки должны быть прозрачными и приниматься в диалоге с партнерами по научным и бизнес-кругам. ”К следующему заседанию Совета по науке и развитию министерства должны представить уточненные предложения касательно целей, мер и финансирования. Эти предложения должны быть подготовлены в сотрудничестве с партнерами и в лучших традициях сотрудничества”, — сказал Ратас.

Отдельно на заседании совета обсуждались предпочтения Эстонии в рамках нового бюджетного периода программы по финансированию европейской науки ”Европейский горизонт”. Договоренность о тематических предпочтениях необходима для того, чтобы направить имеющиеся ресурсы на достижение самых важных для нас договоренностей. Тематические предпочтения должны быть важны с точки зрения стратегического развития государства и давать нашим ученым возможность вноси ть свою лепту в общеевропейские усилия по решению глобальных проблем и повышению конкурентоспособности. Более точную информацию на эту тему можно получить в Министерстве образования и науки.

Для справки:

Совет по науке и развитию (эстонское сокращение — TAN) консультирует правительство по вопросам стратегического планирования НИОКР. Его председателем является премьер-министр Юри Ратас. В совет входят также министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист, министр образования и науки Майлис Репс, министр финансов Тоомас Тынисте и назначенные правительством в должность члены: Яак Аавиксоо, Тоомас Ассер, Тоомас Луман, Гуннар Окк, Март Саарма, Оливер Вяэртныу, Тармо Соомере и Тоомас Тамсар.