27.09.2018, 16:39

Циклон завтра принесет новый шторм: в Пярну поднимется уровень воды, на севере Эстонии возможен мокрый снег

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rus.delfi.ee
EST 13
Sügistorm Pärnu rannas
Sügistorm Pärnu rannasFoto: Ago Tammik

Начавшийся вчера ночью осенний шторм еще не совсем утих, тем не менее, в пути уже новый, сообщает Государственная метеослужба.

В пятницу, 28 сентября, от окрестностей Осло через Балтийское море на восток двинется очень активный частичный циклон и сделает наши погодные условия очень сложными. Он принесет много дождя, в северных уездах может пойти и мокрый снег.

Самая вероятная траектория движения циклона — через северный край Сааремаа и Южную Эстонию в Россию. Ветер очень изменчивый — поскольку циклон активный и движется очень быстро, то и направление и скорость в соответствии с этим меняются очень быстро.

В Северной Эстонии ветер повернет в запада через восток на север, к утру усилится порывами 15, на северо-западном побережье 18 м/с. В Южной Эстонии в преддверии ночи слабый южный ветер, после полуночи усилится юго-западный и западный ветер порывами 15 м/с, затем может ненадолго утихнуть, а утром северо-западный ветер снова будет сильными порывами.

На островах Западной Эстонии циклон с большой вероятностью усилит ветер до шторма — уже сегодня вечером начнется усиление юго-западного ветра и к полуночи дойдет до 15-20, порывами 25 м/с, из-за чего уровень воды в Рижском заливе опять поднимется.

Максимум наступит, очевидно, утром, ориентировочно в 6-8 часов, когда уровень воды в Пярну может повыситься примерно до 150 см (EH2000).

Sв то же время циклон уже достигнет материка, и затем ветер на Сааремаа и Хийумаа повернет на северо-запад, сначала порывами очень сильный, потом немного отступит (после 9 часов). В течение последующего часа или двух и на Рижском заливе ветер повернет на северо-запад, давление воздуха начнет повышаться и уровень воды понижаться.

Утром плотные осадки прекратятся, самые сильные порывы северо-западного ветра еще в восточной части Эстонии (до 20 м/с). С полудня осадки реже и порывы северо-западного ветра до 15 м/с, к вечеру ветер еще ослабеет. Температура воздуха в северной части Эстонии 3..5, на побережье до 9°C, в Юго-Западной и Южной Эстонии к ночи еще до 13°C, к утру понизится и там.

К субботе, 29 сентября, циклон уйдет из воздушного пространства Балтийского моря, после этого небо прояснится и ветер ненадолго утихнет. В северо-западном потоке придет холод. К утру температура воздуха упадет в район 0°C и почти везде земля покрыта изморозью. Днем усиливающийся ветер опять подаст знак о приближении новой области низкого давления.

Tallinn Hockey weekend
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