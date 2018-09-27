Циклон завтра принесет новый шторм: в Пярну поднимется уровень воды, на севере Эстонии возможен мокрый снег

В пятницу, 28 сентября, от окрестностей Осло через Балтийское море на восток двинется очень активный частичный циклон и сделает наши погодные условия очень сложными. Он принесет много дождя, в северных уездах может пойти и мокрый снег.

Самая вероятная траектория движения циклона — через северный край Сааремаа и Южную Эстонию в Россию. Ветер очень изменчивый — поскольку циклон активный и движется очень быстро, то и направление и скорость в соответствии с этим меняются очень быстро.

В Северной Эстонии ветер повернет в запада через восток на север, к утру усилится порывами 15, на северо-западном побережье 18 м/с. В Южной Эстонии в преддверии ночи слабый южный ветер, после полуночи усилится юго-западный и западный ветер порывами 15 м/с, затем может ненадолго утихнуть, а утром северо-западный ветер снова будет сильными порывами.

На островах Западной Эстонии циклон с большой вероятностью усилит ветер до шторма — уже сегодня вечером начнется усиление юго-западного ветра и к полуночи дойдет до 15-20, порывами 25 м/с, из-за чего уровень воды в Рижском заливе опять поднимется.

Максимум наступит, очевидно, утром, ориентировочно в 6-8 часов, когда уровень воды в Пярну может повыситься примерно до 150 см (EH2000).