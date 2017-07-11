Чья бы корова мычала? Лиги раскритиковал поведение Тынисте во время интервью

Неудачное интервью министра финансов Тоомаса Тынисте вызвало разговоры о том, что он заучил текст заранее. Юрген Лиги, которого в ЕС приводят в качестве примера того, как не нужно давать интервью, отпустил по этому поводу ехидный комментарий.

Тынисте перед встречей глав министерств финансов стран ЕС (Ecofin) в Брюсселе ответил на вопросы журналистов. Его ответы и игнорирование дополнительного вопроса сразу вызвали разговоры о том, что министр просто представил заученный заранее текст.

В связи с председательством Эстонии в ЕС эстонских министров учили правильно общаться с журналистами, показывая им интервью Юргена Лиги. Специалисты по пиару из Брюсселя приводили поведение Лиги в пример министрам, чтобы они себя с журналистами так не вели.

Лиги на своей странице в Facebook иронизирует, что уроки пиарщиков, как видно, министры хорошо усвоили.

"У брюссельских гуру пиара теперь готов учебный материал о том, как министр должен общаться с иностранными журналистами. Чтобы все честно рассказать, нужно начать с начала и быть во всем непреклонным", — написал Лиги и добавил, что это невиданное поведение и "гибкость".

Напомним, что в своем печально известном интервью сам Лиги выходит из машины, пиджак одет наполовину, в руке болтается пакет, другой рукой заправляет рубашку в штаны. Журналист у него что-то спрашивает, министр наклонется к нему в недоумении и спрашивает: "что?", одновременно заправяляя рубашку в штаны, и в итоге лишь говорит: "нечего сказать", "ничего интересного".

Предлагаем два интервью для сравнения: