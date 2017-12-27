27.12.2017, 13:14

Чужой среди своих, свой среди чужих. Турция оставляет проживающих в Эстонии сторонников оппозиции без паспортов

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Кристер Парис
Кристер Парис
EST
Чужой среди своих, свой среди чужих. Турция оставляет проживающих в Эстонии сторонников оппозиции без паспортов
Mustafa Özdemiri pass on aegunud, kuid uut talle ei anta.Tiit Blaat

В ночь на 16 июня 2016 года учащийся Таллиннской русской гимназии Кесклинна 19-летний Мустафа Ёздемир спал спокойно, но утром узнал, что на его родине в Турции произошла попытка военного переворота. Тогда он не мог даже предположить, что однажды волна репрессий настигнет и его, пишет Eesti Päevaleht.

Недавно у молодого человека закончился срок действия паспорта, и он отправился в посольство Турции. Сначала все шло хорошо, но позже в личной беседе ему сказали, что новый документ из-за связей с ”определенными людьми” ему не выдадут. По словам Мустафы, ”определенные люди” — это Фатих Гюллю, с которым они познакомились в Таллинне в мечети. Гюллю долгое время занимался развитием дружеских отношений Эстония-Турция и входит в движение Hizmet, лидер которого считается в Турции главным инициатором переворота. Около месяца назад у Гюллю в Эстонии родился сын, но оказавшийся в опале отец даже не пытается идти в посольство оформлять бумаги и приводит в пример 15 своих друзей, попытавшихся в Польше получить новые документы. Гюллю рассказывает, что работник посольства взял паспорта в руки, схватил ножницы, отрезал у документов уголки и сообщил, что с этого момента они не действуют. Еле избежала подобной участи и одна студентка из Финляндии, которой нужна была справка о полученном в Турции образовании. Один из друзей Ёздемира отправился на родину повидать родителей, но оказался за решеткой. За решеткой сидит и дядя Ёздемира.

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Посол Турции в Эстонии сказал изданию, что лично посмотрел бумаги консульского отдела и не увидел ни одного запрета на выдачу паспорта. На более конкретные вопросы, например, относительно Ёздемира, ответа не последовало.

Полностью статью читайте в Eesti Päevaleht.

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