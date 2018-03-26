"Чудо-машины" и ржавые инструменты. Почему русскоязычные жители Эстонии "ведутся" на лжедокторов?

На прошлой неделе в рамках согласительного производства Харьюский уездный суд признал виновной лжедоктора 63-летнюю Татьяну Домнину, которая брала у людей анализы и выставляла диагнозы. Домнина в качестве врача не зарегистрирована и не имеет разрешения на деятельность, пишет Eesti Päevaleht.

Для диагностики женщина использовала ”чудо-машину” Mageric Biotest, которая якобы дает полный обзор о состоянии здоровья человека.

Разработанное российскими учеными устройство якобы позволяет диагностировать болезнь раньше, чем какой-либо другой научный метод. После выставления диагноза Домнина ”назначала” всем своим жертвам одинаковое лечение: употребление сока XanGo, который сама и продавала. Принимала она в салоне красоты в Старом Таллинне и занималась совершенно разными вопросами — от чувства усталости и проблем с пищеварением до аллергии и общих заболеваний. Бизнес держался на сарафанном радио, публичной рекламы не было.

Плата за визит составляла 20-50 евро. Сколько всего заработала лжеврач за это время, прокуратура оценить не смогла, поскольку большинство денег она получала наличными.

Адвокат Домниной Марек Аунвер после заседания сказал, что, несмотря на заключенное соглашение, они не согласны с тем, что речь идет о медицинских услугах. Он заявил, что никаких диагнозов не выставлялось, а продажа сока никак не связана с результатами анализов. По его словам, речь шла о консультациях по вопросам питания, а что касается анализов, то это вопрос интерпретации.

По словам прокурора Сильвии Круусмаа, пациентам следует обращать внимание на то, чтобы врач давал рекомендации исходя из проблемы пациента, а не пытался что-то продать. Также, по ее словам, нужно насторожиться, если врач с легкой руки выписывает лекарства и успокоительные.

По словам ведущего следователя криминального бюро Пыхьяской префектуры Сирет Рятсеп, кроме лжеврачей и не имеющих лицензии стоматологов, нелегальные услуги в сфере здоровья перекочевывают в клиники красоты. В конце прошлого года, например, было возбуждено уголовное дело в отношении фирмы, торговавшей лекарством Bocouture, не имеющим разрешения на продажу в Эстонии.

Листая уголовные дела, журналист заметил, что в большинстве своем лжедоктора и их пациенты — русскоязычные. Также жертв характеризует более низкий уровень образования.

Наряду с Домниной, в прошлом году был признан виновным и Игорь Смирнов, который подделал диплом врача и на протяжении пять лет лечил у людей шизофрению и составлял планы по лечению опухолей. Также он перепродавал лекарства от депрессии, которые выписывали врачи ему самому.

Несколькими годами ранее виновной была признала и Наталья Молодцова, которая, не имея лицензии, на протяжении нескольких лет выписывала как себе, так и своим пациентам психотропные лекарства. Выписанные себе лекарства женщина перепродавала. В 2014 году за решетку отправился еще один владелец ”фабрики рецептов психотропных лекарства”, Александр Щенников.

По данным издания, сейчас уголовное бюро Пыхьяской префектуры занимается очередным лжестоматологом, пациентами которого тоже были в основном русскоязычные люди. Самопровозглашенный зубной врач принимал на дому и предоставлял услуги при помощи старых, местами даже ржавых инструментов.

По словам советника Министерства социальных дел по СМИ Ивана Лавреньтева, направленная на русскоязычную целевую аудиторию информация об услугах по здоровью ограничивается местными русскоязычными каналами. Наряду с этим известно, что русскоязычные Эстонии смотрят в основном российские телеканалы, покупку рекламы на которых эстонские ведомства контролировать не в состоянии. Трудно донести до русскоязычных и различные социальные кампании, а также ”достучаться” до них в интернете. По словам руководителя отдела коммуникации Института развития здоровья Хелен Ноорметс, проведенные после различных кампаний исследования показывают, что число русскоязычных посетителей составляет всего 20-25%. Важным фактором является и качество перевода материала. Иногда даже переведенный в бюро текст представляет собой продукт, непригодный для потребления.

Учреждение, которое могло бы информировать людей о проблеме лжеврачей, почему-то этого не делает. Советник по коммуникации Департамента здоровья Симмо Саар признал, что по данному вопросу людей информировать необходимо, но похвастаться департаменту, кроме двуязычного сайта на тему вакцинации, нечем. Даже русскоязычная версия сайта самого ведомства еще не доделана.

Несколько лет назад проживающие в Эстонии русскоязычные пенсионеры стали жертвами телефонных мошенников. Преступники представлялись полицейскими, адвокатами и врачами и выманивали у жертв большие суммы.

”Абсолютно все пострадавшие были русскоязычными”, — сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан. На это полиция вышла с кампанией на двух языках, привлекла СМИ и более молодое поколение, а также подготовила инфолистки, которые раздавались в квартирных товариществах и на ярмарках. ”Три года — и больше ни одного случая. Во-первых, эти мошенники были наказаны, а, во-вторых, люди им больше и не поверили бы”, — отметила Копран.