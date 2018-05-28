28.05.2018, 14:10

Чудеса совместной учебы: сегодня математика на эстонском языке, завтра — на русском

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Лаури Танклер
Лаури Танклер
EST 3
Чудеса совместной учебы: сегодня математика на эстонском языке, завтра — на русском
Karjamaa põhikooli nurga tagant värvilisest uksest pääseb Kalamaja avatud kooli, kus vene- ja eestikeelsete perede lapsed õpivad koos üksteise keeles.Karin Kaljuläte

Когда манифест нового политического движения ”Eesti 200” призвал к созданию школьной системы, включающей в себя совместное обучение детей с разными родными языками, в одной из школ Каламая были только за, пишет Eesti Päevaleht.

"Зачем вы нас фотографируете?” — интересуется у журналиста мальчик по дворе основной школы Карьямаа. Журналист отвечает, что пришел посмотреть, как в одной школе учатся эстонские и русские дети, и спрашивает об успехах мальчика в изучении русского языка. ”А я сам русский”, — на чистом эстонском отвечает Альберт.

Вообще обучение в школе ведется на русском языке, но осенью прошлого года на последнем этаже трехэтажного здания распахнула свои двери новая открытая частная школа со смешанными классами: если, например, в понедельник математика преподается на эстонском языке, то во вторник обязательно на русском. С другими предметами так же.

”У нас часто спрашивают, почему эстонцы должны хотеть отдавать своих детей в такие школы. А почему нет?”, — рассуждает заведующая учебной частью Пилле Пипар, хотя и добавляет, что эстоноязычным детям сначала немного труднее, чем русскоязычным. ”Русские дети ведь ежедневно сталкиваются с эстонским языком намного чаще, чем эстонские с русским языком”.

Как бы то ни было, первый год — позади, и на следующий учебный год сформировано два новых класса по 30 учеников. Желающих оказалось больше, чем мест, поэтому пришлось проводить жеребьевку.

Директор школы Хелен Сабарк поясняет, что плата за обучение в школе оставляет 110 евро (с осени 125 евро в месяц), но также имеются и стипендии: ”И если у кого-то есть возможность, то при помощи пожертвований можно было бы внести еще больший вклад, чтобы мы могли предлагать и бесплатные места”.

На данный момент особенно остро стоит проблема помещений, которых катастрофически не хватает.

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