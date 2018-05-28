Чудеса совместной учебы: сегодня математика на эстонском языке, завтра — на русском

Когда манифест нового политического движения ”Eesti 200” призвал к созданию школьной системы, включающей в себя совместное обучение детей с разными родными языками, в одной из школ Каламая были только за, пишет Eesti Päevaleht.

"Зачем вы нас фотографируете?” — интересуется у журналиста мальчик по дворе основной школы Карьямаа. Журналист отвечает, что пришел посмотреть, как в одной школе учатся эстонские и русские дети, и спрашивает об успехах мальчика в изучении русского языка. ”А я сам русский”, — на чистом эстонском отвечает Альберт.

Вообще обучение в школе ведется на русском языке, но осенью прошлого года на последнем этаже трехэтажного здания распахнула свои двери новая открытая частная школа со смешанными классами: если, например, в понедельник математика преподается на эстонском языке, то во вторник обязательно на русском. С другими предметами так же.

”У нас часто спрашивают, почему эстонцы должны хотеть отдавать своих детей в такие школы. А почему нет?”, — рассуждает заведующая учебной частью Пилле Пипар, хотя и добавляет, что эстоноязычным детям сначала немного труднее, чем русскоязычным. ”Русские дети ведь ежедневно сталкиваются с эстонским языком намного чаще, чем эстонские с русским языком”.