Чудеса случаются! Жительница Эстонии через Facebook нашла пропавшую более 30 лет назад маму

В субботу жительница Эстонии написала в Facebook свою историю и попросила помочь ей найти мать, которая пропала более 30 лет назад. В итоге при помощи большого количества людей, поделившихся ее сообщением, мама была найдена.

„Моя большая благодарность всем, кто сопереживал, писал и делился. Сегодня — тот день, когда я впервые за 32 года смогла подарить маме цветы. Впервые в жизни! Спасибо, что верили в нас! Всего самого хорошего!”, — написала Ливика уже в воскресенье.

”Ни одно решение не дается легко. На некоторые может уйти около 30 лет, перед тем, как окончательно станешь к ним готовым…Ровно столько прошлом с момента исчезновения моей мамы. Сейчас, накануне Дня матери, я решила обнародовать свою историю. Не знаю, куда это меня приведет, но, может, мне удастся достичь душевного спокойствия, что я хотя бы попыталась найти путь к женщине, которая в последний день марта 1985 года родила меня. В 1987 году мама ушла в неизвестном направлении. Я об этом ничего не помню, поскольку мне было всего 2,5 года. Некоторая информация дают все же надежду на то, что она может быть жива. Возможно, она не хочет быть частью моей жизни или вообще не способна нести за кого-то ответственность. Все, что я знаю, что она может находиться в Йыгевамаа, Айду, Кунда. Самостоятельные поиски результатов не дали”, — написала женщина в первоначальной публикации и привела имя и дату рождения матери.

„Каждый перепост поможет мне приблизиться к правде о том, что же случилось на самом деле. Мама, если ты узнаешь себя на этой фотографии, то знай, что теперь я немного выросла и что у тебя есть замечательный внук, который иногда спрашивает о тебе”, — написала Ливика.