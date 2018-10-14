"Чтобы нищенская оплата труда ушла в прошлое". Цель новой программы Центристской партии — создание сильного среднего класса

”Мы ставим своей целью укрепление среднего класса и рост его численности. Сильный средний класс, в который входят высококвалифицированные образованные работники, получающие хорошую зарплату — это важнейшее условие перспективного развития государства. А это значит, что мы будем добиваться, чтобы нищенская оплата труда ушла в прошлое”, — сформулировал Ааду Муст цель партии.

Но это, подчеркнул политик, невозможно без качественного образования и поддержки предпринимателей, для чего партия хочет развивать сотрудничество с теми из них, кто хочет внести свою лепту в улучшение жизни в Эстонии. ”Центристская партия считает своими надежными союзниками предпринимателей, которые развивают честное предпринимательство, платят налоги, ориентированы на наукоемкое производство, готовы участвовать в поиске инновационных решений и в состоянии платить своим работникам хорошую зарплату. Разумеется, Центристская партия продолжит и впредь курс на сокращение социального неравенства”, — подчеркнул Ааду Муст.

Как сообщил входящий в состав правления партии Ааду Муст, в новой программе много важнейших положений, которые, по мнению членов партии, должны способствовать развитию нашего государства. ”Мы считаем, что следует продолжить укрепление местных самоуправлений и расширение их прав на принятие решений. Самоуправления лучше всех знают местные нужды и куда следует направлять новые инвестиции. Мы придаем большое значение преемственности государства, а потому считаем важным, чтобы все дети, которые рождаются в Эстонии и у которых хотя бы один из родителей — постоянный житель Эстонии, получили гражданство Эстонии”, — заявил Муст и добавил, что Центристская партия в своей программе, принятой в год столетия Эстонской Республики, хочет призвать общество еще больше ценить тех, кто создавал наше государство, кто боролся за его свободу, и тех, кто дал возможность восстановить государственную независимость.

Разработкой различных разделов программы руководили:

ТОП

развитие государственности и государственная оборона — Яанус Карилайд

внешняя политика и европейское сотрудничество — Энн Ээсмаа, Тоомас Витсут и Яна Тоом

местные самоуправления — Аннели Отть

региональная политика — Яак Ааб

экологическая политика — Моника Ранд и Марко Шорин

экономическая политика — Кадри Симсон

инновация и развитие информационного общества — Эрки Сависаар

сельская жизнь — Тармо Тамм

политика в области образования и науки — Майлис Репс и Ааду Муст

социальная безопасность и социальное обеспечение — Тынис Мёльдер

демографическая политика — Сирет Котка-Репинский

национальная политика — Михаил Кылварт и Ааду Муст

молодежная политика — Тийт Терик

политика в области здравоохранения — Виктор Васильев и Пеэтер Лаазик.