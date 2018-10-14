14.10.2018, 13:15

"Чтобы нищенская оплата труда ушла в прошлое". Цель новой программы Центристской партии — создание сильного среднего класса

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna uus hüüdlause tutvustamine. Valimised 2019
Keskerakonna uus hüüdlause tutvustamine. Valimised 2019Foto: Karin Kaljuläte

На сегодняшнем съезде Центристской партии утверждена новая программа партии, определяющая долговременные цели и задачи на последующие годы. Предыдущая программа Центристской партии была принята в 2005 году, говорится в пресс-релизе партии.

Как отметил руководитель группы по разработке предвыборной программы Центристской партии Ааду Муст, предыдущая программа уже явно устарела и для того, чтобы идти наравне с развитием общества, требовала капитальной модернизации. ”С момента принятия предыдущей программы прошло больше 10 лет, и за это время жизнь в Эстонии во многих областях бурно прогрессировала как на международном, так и местном уровнях. Необходимо идти в ногу со временем, поэтому настала пора обновить и программу партии, определить новые цели”.

Ааду Муст добавил, что в разработку новой программы внесли вклад многие члены партии, выдающиеся специалисты в своих областях. Кроме того, в программу вошли наиболее интересные мысли, высказанные людьми в Эстонии в рамках 101 встрече партийцев с народом.

Депутат Рийгикогу Ааду Муст подчеркнул, что в своей новой программе Центристская партия еще решительнее выступает за создание в Эстонии сильного среднего класса, сохраняя при этом верность основным составлявшим и ценностям предыдущей программы.

”Мы ставим своей целью укрепление среднего класса и рост его численности. Сильный средний класс, в который входят высококвалифицированные образованные работники, получающие хорошую зарплату — это важнейшее условие перспективного развития государства. А это значит, что мы будем добиваться, чтобы нищенская оплата труда ушла в прошлое”, — сформулировал Ааду Муст цель партии.

Но это, подчеркнул политик, невозможно без качественного образования и поддержки предпринимателей, для чего партия хочет развивать сотрудничество с теми из них, кто хочет внести свою лепту в улучшение жизни в Эстонии. ”Центристская партия считает своими надежными союзниками предпринимателей, которые развивают честное предпринимательство, платят налоги, ориентированы на наукоемкое производство, готовы участвовать в поиске инновационных решений и в состоянии платить своим работникам хорошую зарплату. Разумеется, Центристская партия продолжит и впредь курс на сокращение социального неравенства”, — подчеркнул Ааду Муст.

Как сообщил входящий в состав правления партии Ааду Муст, в новой программе много важнейших положений, которые, по мнению членов партии, должны способствовать развитию нашего государства. ”Мы считаем, что следует продолжить укрепление местных самоуправлений и расширение их прав на принятие решений. Самоуправления лучше всех знают местные нужды и куда следует направлять новые инвестиции. Мы придаем большое значение преемственности государства, а потому считаем важным, чтобы все дети, которые рождаются в Эстонии и у которых хотя бы один из родителей — постоянный житель Эстонии, получили гражданство Эстонии”, — заявил Муст и добавил, что Центристская партия в своей программе, принятой в год столетия Эстонской Республики, хочет призвать общество еще больше ценить тех, кто создавал наше государство, кто боролся за его свободу, и тех, кто дал возможность восстановить государственную независимость.

Разработкой различных разделов программы руководили:

ТОП

развитие государственности и государственная оборона — Яанус Карилайд
внешняя политика и европейское сотрудничество — Энн Ээсмаа, Тоомас Витсут и Яна Тоом
местные самоуправления — Аннели Отть
региональная политика — Яак Ааб
экологическая политика — Моника Ранд и Марко Шорин
экономическая политика — Кадри Симсон
инновация и развитие информационного общества — Эрки Сависаар
сельская жизнь — Тармо Тамм
политика в области образования и науки — Майлис Репс и Ааду Муст
социальная безопасность и социальное обеспечение — Тынис Мёльдер
демографическая политика — Сирет Котка-Репинский
национальная политика — Михаил Кылварт и Ааду Муст
молодежная политика — Тийт Терик
политика в области здравоохранения — Виктор Васильев и Пеэтер Лаазик.

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