Чтобы избавиться от проклятия, женщины отдали цыганке целое состояние и чуть не сошли с ума

В марте этого года с промежутком в несколько дней в Северо-Эстонскую региональную больницу поступили две женщины в удручающем психическом состоянии, пишет Eesti Ekspress.

8 марта в поликлинику пришла продавщица средних лет Катрин. У нее годами наблюдалась депрессия, а теперь стали возникать мысли о суициде. 13 марта скорая доставила в больницу медицинского работника Марию. Дежурный врач диагностировал у женщины глубокий психологический кризис и определил в стационар.

Женщины не знакомы друг с другом, но их объединят одно: страх проклятия, которое обнаружила у них цыганка и которое обещала снять при помощи денег и золота.

При знакомстве с 36-летней Рубиной Кудряшовой женщины не знали, что в 2012 году она уже обещала одной женщине снять проклятие, за что та в панике выложила в общей сложности 88 280 евро. Цыганка утверждала, что если не снять с семьи проклятие, то все умрут. Не знали они и того, что мае прошлого года Рубина предстала перед судом за то, что выманила у другой женщины 23 661 евро. Предсказание было таким же: все члены семьи прокляты и умрут. Тогда Рубина получила за мошенничество 1,2 года условно с испытательным сроком в два года, а уже через два месяца отправилась на поиски новых жертв. И найти их удалось без труда.

Летом 2016 года Рубина с маленькой дочерью на руках зашла в один из магазинов Виймси. ”У тебя проблемы со здоровьем, — сказала она продавщице. — На тебе проклятье, из-за чего у твоих близких проблемы со здоровьем”. Завязался разговор и Катрин отдала за ”предсказание” 75 евро. Слова Рубины сбылись, поскольку сразу же заболели мать, отец и сестра Катрин. Женщина была в панике и отыскала цыганку. Они стали общаться, а цыганка ”помогать” с решением проблем. Катрин несла ей золото, деньги, покупала в рассрочку технику, брала деньги в долг, заложила квартиру.

В общей сложности цыганка нанесла Катрин ущерб на сумму 13 941 евро.

В январе 2017 года Рубина вместе с дочерью лежала в больнице, где познакомилась с Марией. В один из дней Мария попросила цыганку погадать ей на предмет личной жизни. Рубина разложила карты и выяснилось, что на Марии и ее близких лежит проклятие и для того, чтобы его снять, необходимо провести ритуал очищения денег. После выписки Рубины из больницы женщины отправились в магазин, где Мария купила ей в рассрочку телевизор. Черед десять дней еще один. В январе Мария взяла быстрый кредит на сумму 8000 евро, который также передала Рубине. Далее все пошло как по накатанной: наличные, ипотека на квартиру, долги, рассрочки…Кроме того, Мария познакомила с Рубиной свою подругу Аве, и та тоже отдала цыганке немалые суммы.

За месяц Мария перевела Рубине в общей сложности 25 127 евро. Тревогу забили родители Марии. Они обратились в полицию, и 28 марта Рубину задержали и на следующий день предъявили подозрение в мошенничестве. 13 сентября Рубина пошла на соглашение с прокуратурой и отправилась на 2 года и 6 месяцев за решетку. Они признала себя виновной и сказала, что большую часть денег проиграла в казино.