Что же на самом деле случилось с загоревшейся в Ласнамяэ сирийской беженкой?

Полиция пришла к выводу, что 22-летняя беженка из Сирии не могла загореться при приготовлении еды, пишет Eesti Ekspress.

”Несчастный случай исключен”, — заявила на этой неделе старший прокурор Саския Каск в Таллиннском окружном суде. По ее словам, причиной возгорания женщины стал авиационный бензин, который при приготовлении пищи не используется. Речь идет о легковоспламеняющейся жидкости, которая продается в строительных магазинах. Полуторалитровая емкость стоит несколько евро. Средство используется для предотвращения коррозии и отчистки изделий из натурального волокна.

На данный момент женщина находится в состоянии искусственной комы, поэтому полиции поговорить с ней не удалось. Врачи ввели ее в кому, чтобы избавить от боли. Около 70% поверхности тела женщины получили ожоги второй и третьей степени. В самом начале состояние потерпевшей оценивалось как крайне критическое, и ей было сделано несколько операций.

На первом этапе полиция рассматривала три версии: несчастный случай (в квартире была газовая плита), попытка самоубийства и насилие, но в ходе следствия первая из них была исключена.

Версии о попытке суицида придерживался в суде и адвокат мужа пострадавшей Алар Нейланд. ”Тот факт, что ожоги были получены дома, еще не делает из мужа подозреваемого, — отметил он. — Нельзя заключить, что он поджег жену. По-моему мнению, у него не было мотива совершать подобное деяние в присутствии ребенка”. Нейланд подчеркивает, что речь идет о крайне религиозном человеке, и упирает на то, что в исламе самосожжение не является чем-то исключительным. По словам адвоката, мужчина отправился в ванную комнату для омовения рук и ног, что по мусульманским обычаям необходимо делать пять раз в день, а, вернувшись, пытался потушить полыхающую жену.

Семья прибыла в Эстонию летом прошлого года из Греции по миграционной квоте. Для них была арендована квартира недалеко от парка Кадриорг в Таллинне. Мать семейства повесила на окна новые занавески, расставила на подоконнике цветы. Казалось, семья начинает новую жизнь.

Довольны были и соседи, так как на смену предыдущим жильцам-дебоширам пришли спокойные и порядочные люди. По словам жительницы дома Анны, дочь беженцев — очень красивая девочка, а сами родители выглядели очень по-европейски: носили джинсы, а женщина не покрывала ни лица, ни головы. В Сирии она училась в университете и лучше мужа владела английски языком, хотя тоже не совсем свободно. Также супруги занимались изучением эстонского. ”Мужчина был похож на футболиста. С сережкой в ухе”, — вспоминает Анна.

SAATUSLIK KORTER: Selles Majaka tänava korteris elas süürlaste perekond Mohammad. Marian Männi

Однажды сирийка попросила у Анны разрешения прийти к ней в гости. ”Тебе нужна помощь?” — забеспокоилась Анна. ”Нет, просто хочу с кем-нибудь поговорить”, — ответила беженка. Анна сказала, что, конечно, та может приходить, но, поскольку сама много работала, то не знает, наведывалась соседка или нет.

Руководитель MTÜ Pagulasabi, которое оказывало семье опорную услугу, Ээро Яансон отмечает, что на основании истории одной семьи нельзя делать обобщающих выводов и что в эстонских семьях тоже происходит насилие. ”В свете данного инцидента нам следует говорить о том, как предоставить психологическую помощь людям, перешившим какое-либо травмирующее событие”, — отмечает Яансон.

По главной версии следствия, женщину поджег муж. Полиция предъявила ему обвинение по факту нанесения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой угрозу жизни и неизлечимое повреждение, существенно исказившее лицо. За подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до двенадцати лет.

10 марта решением Харьюского уездного суда Мохаммад был заключен под стражу. По мнению адвоката, его следует отпустить на свободу. ”Ему было бы трудно покинуть Эстонию по экономическим причинам. В их распоряжении находится трехкомнатная квартира со всеми удобствами. Мне не верится, что он может уехать", - сказал он.

Окружной суд под председательством судьи Орви Тали вынес решение не освобождать подозреваемого. Адвокат уже оспорил это решение в государственном суде. По его словам, в ближайшее время следствие существенно с мертвой точки не сдвинется, поскольку женщина находится в коме.

Прокурор отметила, что по причине разницы культур и языкового барьера расследование затруднено. Свидетелей нет. Пролить свет на ситуацию может лишь сама пострадавшая, допросить которую не представляется возможным. Кроме того, в распоряжении полиции находится множество улик (к примеру, найденная на месте записная книжка мужа ), анализ которых займет определенное количество времени.

По данным правоохранительных органов, Мохаммад был недоволен жизнью в Эстонии. Ему было предложено место работы, но он от него отказался. Он хотел уехать из Эстонии и планировал отправиться в Германию, а оттуда в Ирак. Мать и брат пострадавшей сирийки проживают в Германии. По словам владелицы квартиры, в которой проживала семья, пенсионерки Галины, брат уже приезжал сюда навестить сестру. Также в Эстонию должна была приехать мать пострадавшей, чтобы забрать с собой 2,5-летнюю внучку.

Сейчас девочка находится под присмотром работников социальных служб.