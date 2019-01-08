08.01.2019, 10:09

Что задумала "Ээсти 200"? Кристина Каллас о неоднозначной рекламе: извиняюсь перед теми, кому было плохо от поднятия проблемы

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дополнено в 10:40
rus.delfi.ee
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На пресс-конференции партия "Ээсти 200" собирается сообщить журналистам свой посыл — раздробленность эстонского общества является проблемой, и один из наших самых больших вызовов — окончательно решить эту проблему в ближайшее время.

Партия "Ээсти 200" в понедельник разместила на остановке Хобуяама в центре Таллинна плакаты, призывающие русских и эстонцев стоять отдельно друг от друга. Во вторник утром плакаты были заменены на другие, где русских и эстонцев, наоборот, призывают быть вместе.

"Ни прибытие беженцев, ни решения на уровне ЕС не являются настоящими проблемами. Проблема в раздробленности. Это могут быть также, например, богатые эстонцы и бедные эстонцы", — сказала она.

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"Извиняюсь перед теми, кому было плохо от поднятия проблемы, но мы обязаны ее решить. Если один маленький плакат делает столько плохого, то это означает, что проблема большая", — сказала Каллас на пресс-конференции и отметила, что две группы людей сейчас живут еще более раздельно, чем во времена СССР.

По ее словам, такая раздробленность общества представляет также угрозу для безопасности, и власти России этим пользуются.

Каллас отметила, что и среди членов партии "Ээсти 200" реакция на рекламу и поднятие проблемы была разнообразной.

В качестве решения проблемы двух "параллельных миров" в обществе Эстонии, партия видит единую систему образования.

Заявление председателя правления ”Ээсти 200” Кристины Каллас:

Нам всем было неприятно смотреть на рекламные плакаты на трамвайных остановках в центре Таллинна. Почему они вызвали у нас страх? В чем причина такой реакции?

Мы обещали, что будем говорить о реальных проблемах. Вчера мы коснулись одного очень важного вопроса, который не решен вот уже в течение 28 лет.

Расколотое общество — наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это — не расколотое общество, то как тогда это называть?

Что произошло, когда о ситуации в обществе было честно сказано посредством этих плакатов? Жителям Эстонии представили картину нашего общества, показали его болевые точки. Мы, наконец, признаем, что это — болезненная проблема? Или так и будем продолжать прятать головы в песок, игнорируя наличие проблемы и то, что на самом деле не так все хорошо, как говорит, к примеру, Кая Каллас?

Я приношу свои извинения всем, кого задели эти плакаты. Цель ”Ээсти 200” — чтобы в будущем больше никогда не было причины для размещения подобной рекламы.

Реальная проблема Эстонии не в семи миллионах мигрантах из Африки и не в утрате суверенитета в составе ЕС. Реальная проблема страны — это раздробленное общество, противопоставление одной части населения другой; в зависимости от региона проживания — разные возможности получения образования и социальных услуг, невозможность попасть на прием к врачу-специалисту, бедность.

Да, и мы хотим обсуждения этих проблем. Система единой школы, коренные реформы системы здравоохранения и в социальной сфере — вот на чем всем нам нужно сфокусировать внимание в предвыборных дискуссиях.

Мы же все понимаем, что можно составить долгосрочный план, говорить на темы налога с оборота и дигитальной регистратуры. Однако, все это может оказаться напрасным, если не решить основную проблему нашего общества, которая лишает его стабильности и делает его слабым.

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