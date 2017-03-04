04.03.2017, 09:45

”Что-то знакомое…Какие-то наши деятели”. В Ласнамяэ Юферева и Рийбе обогнали Сависаара. Но знают ли их таллиннцы?

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Оператор: Ильмар Саабас
Оператор: Ильмар Саабас
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В понедельник Эдгар Сависаар был избран в правление Ласнамяэского округа Центристской партии, однако голосов он собрал немного, уступив старейшине района Марии Юферевой и даже заместителю старейшины Яанусу Рийбе.

Корреспондент Delfi выяснила, знают ли русскоязычные таллиннцы Юфереву и Рийбе в лицо? Что знают о них? Какого о них мнения?

”Прекрасный чиновник, беспокоящийся о Ласнамяэ”.
"Старейшина наша Ласнамяэ…Как ее? Иванова!”
"Что знаем? Из газет читаем, да и все. Не очень-то много. Больше, конечно, знали о Сависааре”.

Смотрите уличный опрос Delfi в Ласнамяэ!

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