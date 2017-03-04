”Что-то знакомое…Какие-то наши деятели”. В Ласнамяэ Юферева и Рийбе обогнали Сависаара. Но знают ли их таллиннцы?

В понедельник Эдгар Сависаар был избран в правление Ласнамяэского округа Центристской партии, однако голосов он собрал немного, уступив старейшине района Марии Юферевой и даже заместителю старейшины Яанусу Рийбе.
Корреспондент Delfi выяснила, знают ли русскоязычные таллиннцы Юфереву и Рийбе в лицо? Что знают о них? Какого о них мнения?
”Прекрасный чиновник, беспокоящийся о Ласнамяэ”.
"Старейшина наша Ласнамяэ…Как ее? Иванова!”
"Что знаем? Из газет читаем, да и все. Не очень-то много. Больше, конечно, знали о Сависааре”.
Смотрите уличный опрос Delfi в Ласнамяэ!
Tallinn, Квартира, 235 000 EUR
Tallinn, Квартира, 95 625 EUR
Зарегистрированные (1) Анонимные (13)