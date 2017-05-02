Что связывает цифровое искусство, народные инструменты и сон в День солнцестояния?

Сегодня была представлена программа культурных мероприятий ЭР 100 и председательства Эстонии в Совете ЕС, которые пройдут за пределами Эстонии 2017-2018 гг. Основная цель самых различных мероприятий — обратить внимание мировой общественности на талантливых людей Эстонии.

О талантах жителей Эстонии ярко рассказывают, например, цифровые граффити скандального художника Эдварда фон Лынгуса, выставка ”ЖИЗНЬ! История эстонских национальных инструментов”, постановка театра NO99 ”NO40 Сон в День солнцестояния”.

Координатор проекта цифровых граффити Кадри Уус сказала, что у Лынгуса есть уникальный талант создавать произведения, с одной стороны, на национальную тематику, с другой стороны, всегда удивлять свою публику. Его работы интересны не только жителям Эстонии, но и жителям других стран. ”В честь столетия Эстонской Республики в разных столицах Европы появятся немного таинственные герои, которые являются ровесниками Эстонской Республики. Изображения будут оснащены специальными цифровыми решениями”, — говорит она. Проект стартует в Брюсселе.

Руководитель выставки эстонских национальных инструментов Ристо Лехисте, который в рамках программы представит национальные инструменты в одном из самых красивых музеев в Брюсселе MIM, сказал: ”Все инструменты, которые будут представлены на выставке, более или менее известны в Европе, но наша история отличается тем, что эти инструменты у нас ”живут” гораздо дольше, чем где-то еще”.

Театр NO99 сыграет свою новую постановку ”NO40 Сон в День солнцестояния” в Концертном доме Берлина. Актеры Театра NO99 выступят в постановке Эне-Лийз Семпер и Тийта Оясоо вместе с хором девочек Ellerhein и оркестром под руководством дирижера Олара Элтса. Спектакли пройдут до 7-9 октября.

По словам руководителя зарубежной программы мероприятий в рамках ЭР100 и председательства Эстонии в Совете ЕС Йорма Сарва, очень приятно видеть, что различные организации плотно сотрудничали при составлении программы мероприятий. ”Я верю, что наша общая возможность и ответственность — создать вдохновляющую картинку, где мы не должны делать ничего другого, кроме того, как остаться самими собой и рассказать о своих талантах и возможностях”, — добавил Сарв.

Программа мероприятий за пределами Эстонии, которые проводятся в честь столетия Эстонской Республики и председательства Эстонии в Совете ЕС, состоит из более 150 событий и пройдет в 30 странах по всему миру. Мероприятия были отобраны в ходе конкурса, который проходил в два этапа. На конкурс было представлено более 400 проектов. Основная цель программы — отметить столетие Эстонской Республики и председательство Эстонии в Совете Европейского союза, и представить нашу культуру через таланты жителей Эстонии.

Программа мероприятий за пределами Эстонии находится по адресу www.events.estonia.ee и будет постоянно обновляться.