Что станет с деньгами, или Как бионическая нога Сависаара центристов рассорила

Народ пожертвовал на бионическую ногу для экс-лидера центристов Эдгара Сависаара 34 514 евро. С целью сбора средств в прошлом году было основано MTÜ Jalg Alla, членами правления которого стали старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, бывший заместитель старейшины Пыхья-Таллинна Прийти Кутсер и центристка Екатерина Майзик, пишет Eesti Ekspress.

Ногу заказали у финской фирмы Respecta Oy, и обошлась она в 27 000 евро. От собранной суммы осталось 7451 евро, и 11 января этого года Юферева кинула на Facebook клич с целью найти других людей, нуждающихся в протезе. Но через девять месяцев троица поссорилась. Юферева и Майзик не смогли договориться с Кутсером по поводу того, кому отдать деньги, и в августе покинули НКО.

Майзик сказала, что они уже выбрали человека, но Кутсер забраковал его кандидатуру. ”Тогда мы решили, что не можем работать с таким руководством”, — сказала она. Поговорить с самими Кутсером изданию не удалось.

Бывший помощник Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт много раз помогал ему с установкой ноги. ”Это лучше деревянной ноги, она не позволяет упасть, благодаря блокировке в области коленей. Но если не тренироваться, то она бессмысленна. У Сависаара сейчас много дел и нет времени. Он должен упражняться регулярно”, — сказал он.

Что станет с деньгами, неизвестно. По словам Розенблатта, Сависаар изъявил желание приобрести и подпяточник, который стоит почти как целая нога.

"Но это не принесет пользы, если Сависаар не будет тренироваться. Он должен решить, хочет он этого или нет. Тогда нужно собрать еще денег”, — резюмировал Розенблатт.