Что стало причиной астрономического счета за гостиничный номер Ильвеса?

На днях были обнародованы данные кредитных карт президентской канцелярии. Стало известно, на что президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес тратил "народные" деньги.

Помимо этого стало известно, что год назад, когда Ильвес находился со своей супругой Иевой Ильвес в Давосе на экономическом форуме, за размещение в гостинице Turm Victor они заплатили 19 285 евро. Ильвесов сопровождали двое человек, которые тоже остановились в этом же отеле на такое же время. Счет сопровождающих за номера в отеле составил 2285 евро.

После изучения сайта отеля становится ясно, что зимой сутки пребывания в президентском ”свите” стоят 1402 евро, неделя — 8412 евро. На вопрос о том, как за четыре ночи могла образоваться сумма в почти 20 000 евро, представитель отеля ответил, что причина может заключаться в проходившем в это время мероприятии. Влияние Давосского экономического форума на цены в отелях такое же, как, например, у фестиваля Weekend на цены на размещение в Пярну.

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”Скорее всего, 19 284 евро за четыре ночи — это стоимость нашего президентского ”свита” во время Даосского экономического форма. Это нормальная цена, так как в этот период стоимость всех номеров возрастает”, — сказал представитель.

Из 75-метрового президентского номера открывается вид на весь город. На полу во всех комнатах (гостиная, кухня, столовая, офис и спальня) — дубовый паркет. В номере — две ванные комнаты, приватная баня и джакузи.