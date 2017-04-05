Что случится 1 июля и как Эстония к этому готовится

Изначально Эстония должна была стать страной-председателем в Совете ЕС в первом полугодии следующего года. Но из-за Brexit и отказа Великобритании от своего места в Совете Европы, было принято решение об изменении графика председательства стран-членов ЕС. Таким образом, председательство нашей страны выпало на 1 июля 2017 года. Несмотря на это, подготовка к новой для Эстонии роли идет полным ходом.

Как рассказал Delfi специалист службы авиации при Министерстве экономики и коммуникаций Эстонии Евгения Басюла, задача председательства Эстонии состоит в эффективной организации работы Совета Европейского союза и рабочих групп в разных сферах, куда входят представители всех стран-членов. Очень важным является налаживание сотрудничества и достижение договоренностей с Европейской комиссией и, при необходимости, с Европейским парламентом при рассмотрении различных правовых актов.

Необходимо учитывать, что председатель должен, в первую очередь, оставаться беспристрастным, то есть отталкиваться от общих интересов всех стран-участниц Европейского Союза, а не выставлять на первый план собственные интересы. В то же время, на правах председателя, у Эстонии есть возможность поднимать приоритетные для себя темы.

Одним из основных препятствий для реализации поставленных задач является сама система шестимесячной ротации, в которой каждое государство находится в роли председателя полгода, что не является длительным сроком.

”Номинально председательство начинается с первого июля, но из-за традиционного отпуска в августе, основная работа начинается только с сентября, — пояснил Басюл. — Понятно, что за такой короткий срок, возможно, не удастся выполнить все поставленные задачи, однако крайне важно уверенно вести взятый курс, держать ситуацию под контролем и быть готовым к принятию быстрых решений”.

Советник по прессе в Государственной канцелярии Ольга Корнейчик прокомментировала итоги информационных мероприятий под названием ”Европе везет, Эстония ведет!”, целью которых было привлечение простых людей к политике, а также была представлена общая информация о главных задачах нашей страны на время правления в Совете ЕС.

”Госканцелярия недавно провела исследование общественного мнения, в рамках которого выяснилось, что 77% жителей Эстонии поддерживают членство в ЕС. Поэтому перед началом председательства Эстонии в Совете ЕС мы хотели бы выслушать мнения жителей Эстонии, различных общественных организаций и предпринимателей”, — сказала Корнейчик.

По ее словам, наибольший интерес у публики вызывают темы, которые связаны с социальной сферой (создание рабочих мест, создание возможности для частичной занятости среди студентов и молодежи), вопросы внутренней безопасности в связи с увеличившейся миграцией внутри ЕС, а также вопросы защиты окружающей среды.

”Стоит отметить, что многие темы, которые интересовали жителей Эстонии, особенно молодых людей, уже находятся на повестке дня в ЕС, и Эстонии в качестве председателя предстоит ими заниматься — занятость молодежи, мобильность, дополнительное образование”, — перечислила Корнейчик.

В обязанности страны-председателя входит организация заседаний Совета Европейского союза и работы рабочих групп — составление повестки дня, руководство заседаниями и встречами, выяснение общих позиций в ходе обсуждений.